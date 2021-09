Stellantis: Christine Feuell nuovo CEO del marchio Chrysler

Stellantis nelle scorse ore ha annunciato una novità importante. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e il PSA Groupe si è infatti detto lieto di annunciare che Christine Feuell, in precedenza Chief Commercial Officer presso Honeywell Safety and Productivity Solutions, entrerà a far parte di Stellantis come CEO del marchio Chrysler a partire da giorno 13 settembre, riportando al CEO Carlos Tavares.

Stellantis annuncia che il marchio Chrysler ha un nuovo amministratore delegato

Christine Feuell è una nota dirigente di marketing senior con una vasta esperienza nel settore automobilistico, nei sistemi di automazione della supply chain omnicanale e nelle tecnologie per l’edilizia intelligente.

Ha acquisito responsabilità progressive nelle vendite, nel marketing, nella gestione dei prodotti e nella leadership di P&L presso Ford, Johnson Controls e Honeywell, con una solida esperienza nel fornire una crescita redditizia attraverso prodotti, software e servizi integrati.

La sua vasta esperienza nella costruzione e nello sviluppo di strategie avanzate di prodotto, marketing e modelli di business andrà a beneficio del marchio Chrysler per fornire approfondimenti incentrati sul cliente e soluzioni innovative.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato: “Christine alla guida di Chrysler è un’ottima notizia per la nostra azienda e sono convinto che svolgerà un ruolo fondamentale e strategico nel dare nuovo slancio e direzione a questo marchio iconico e liberare il suo grande potenziale”. Si tratta dell’ennesimo cambio al vertice per il gruppo automobilistico che sta tentando di costruire una propria identità dopo la fusione di gennaio.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: l’azienda nata dalla fusione di FCA e PSA a gennaio scorso celebra 21 milioni di motori prodotti in Messico nei suoi due stabilimenti

Stellantis: Christine Feuell, in precedenza Chief Commercial Officer presso Honeywell Safety and Productivity Solutions, entrerà a far parte di Stellantis come CEO del marchio Chrysler il 13 settembre

Ti potrebbe interessare: Stellantis: Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares licenziati oltre 1.000 lavoratori temporanei

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI