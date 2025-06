Ferrari Cavalcade Siviglia 2025: foto e video dello straordinario evento

Le aspettative, davvero alte, non sono state deluse nemmeno questa volta. La Ferrari Cavalcade Siviglia è stata un evento al top, di quelli che lasciano traccia nella storia dei luoghi attraversati. Gli organizzatori incaricati dalla casa di Maranello si sono confermati al vertice. Non avevamo dubbi in tal senso. Era ovvio che fosse così, trattandosi di uno degli appuntamenti più esclusivi e prestigiosi del “cavallino rampante”.

Straordinarie le emozioni vissute dai partecipanti e dal pubblico della grande festa rossa. Oggi siamo in grado di rivivere alcuni momenti di questo straordinario viaggio in Andalusia, con l’ausilio di foto e video che ne fissano la memoria visiva. Bastano le immagini a trasmettere felici stimoli sensoriali: figuriamoci la visione dal vivo. Per chi ama le opere d’arte a quattro ruote e, più in generale, per i cultori della bellezza, c’è materiale a sufficienza per tonificare l’anima.

La Ferrari Cavalcade Siviglia ha lasciato il segno. L’evento, andato in scena dal 25 al 28 maggio, è stato baciato da un meteo felice. Così tutto è diventato ancora più speciale. Incredibile lo splendore della line-up: tante le supercar esclusive presenti ai nastri di partenza. Volete dei nomi? Eccovi serviti: Daytona SP3, Monza SP2, LaFerrari, F50, 812 Competizione, solo per citarne alcune. Credo che basti.

Quasi tutti questi modelli sono stati corposamente rappresentati, per la gioia di chi ha avuto la fortuna di incrociare il festoso corteo. Possiamo parlare di un trionfo di linee e di musicalità meccaniche, generosamente elargite al piacere dei presenti.

Ancora più alte (molto più alte) le emozioni vissute dai fortunati owner e dai loro passeggeri, che hanno potuto gustare nella dimensione dinamica i prestigiosi mezzi, in contesti ambientali mozzafiato, dove sono scaturite grandi dosi di soddisfazione. Il tutto nel segno dell’eccellenza, a 360 gradi.

Ogni elemento è stato curato al meglio: dalla scelta delle strade a quella dei luoghi, passando per le esperienze gastronomiche e ricettive. L’esito degli sforzi? Un vero e proprio viaggio sensoriale, della miglior specie, che si è fissato nel cuore di tutti. Chapeau!

La Spagna, con la calorosa accoglienza del suo popolo, ha aggiunto anche note di splendore umano al pacchetto, davvero riuscito su ogni fronte. Al via di Ferrari Cavalcade Siviglia ben 115 equipaggi, provenienti da oltre 25 nazioni, in rappresentanza dei diversi continenti. Una conferma dell’amore senza frontiere per le “rosse”.

Qui ad essere stati coinvolti sono stati alcuni dei migliori clienti della casa di Maranello. Del resto, siamo al cospetto di uno degli eventi più esclusivi del marchio emiliano. Il suo target di riferimento sono gli owner di provata e robusta fede che, in pratica, custodiscono in garage un vero tesoro a quattro ruote, fatto di “rosse” di alto collezionismo.

Ferrari Cavalcade Siviglia si è snodata su un percorso di oltre 1.500 chilometri, costellato di eccellenze. Il via alle danze nella giornata di lunedì 26 maggio, dalla città riportata nel nome dell’evento. Qui è avvenuto anche il rientro, giovedì 29 maggio, dopo l’immersione in tanti scenari mozzafiato, fra il mare e le montagne, fra l’arte e il glamour, borghi pittoreschi e circuiti automobilistici.

Nella serata conclusiva si è svolta un’asta di beneficenza in cui sono stati messi all’incanto dei pezzi unici e delle esperienze esclusive, a sostegno di progetti educativi. Così la Ferrari Cavalcade Siviglia si è chiusa al meglio, sotto le note dell’altruismo, perché il cuore del “cavallino rampante” è sempre stato molto generoso.

Fonte | Ferrari