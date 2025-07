Fiat Titano 2026 arriva con un ricco catalogo di accessori Mopar

Mopar, il marchio di ricambi e accessori originali Stellantis, vanta una vasta esperienza nel mondo dei pick-up e ha sviluppato un portfolio espressamente dedicato al nuovo Fiat Titano 2026 per rendere il nuovo modello ancora più funzionale e versatile.

Fiat Titano 2026 dispone di un’ampia gamma di accessori di personalizzazione, oltre a una serie di miglioramenti

Il modello, attualmente prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Córdoba, in Argentina, vanta un ampio portfolio con oltre 40 articoli, pensati per soddisfare le esigenze di diversi profili di clienti: da chi desidera personalizzare il modello a chi vuole aumentare ulteriormente la versatilità o la capacità di carico del nuovo Fiat Titano.

Tra gli equipaggiamenti offerti per il modello che ha segnato il debutto di Fiat nel segmento D-pickup ci sono un gancio di traino da 3,5 tonnellate, accessori per rendere il cassone ancora più versatile, come un box e un’estensione del cassone, nonché un caricabatterie wireless per smartphone, pedane laterali e cofano elettrici, tra gli altri.

Il catalogo del nuovo Titano è così completo da includere accessori non offerti da altri modelli del segmento, in alcuni casi nemmeno come optional, come le pedane laterali elettriche che si estendono e si ritraggono all’apertura e alla chiusura delle portiere, il caricabatterie wireless e il tetto elettrico. Il portfolio include anche elementi estetici che possono rendere il Titano ancora più personalizzabile, come adesivi, parafanghi svasati, cornici per luci posteriori e maniglie delle portiere e un paraurti superiore, che ne aumenta ulteriormente le dimensioni e la robustezza.

In occasione del lancio del nuovo Titano, Mopar ha presentato anche una novità per ispirare gli appassionati di pick-up. Il nuovo Titano by Mopar, una show car sviluppata dallo Stellantis Design Center per presentare il pick-up in una versione esclusiva e ancora più robusta. Progettato come modello Ranch, il modello presenta sospensioni rialzate da 1,5 pollici, pneumatici speciali 285/65 XBRI con cerchi da 18 pollici e applicazioni e decalcomanie esclusive. Oltre al lavoro svolto dal team dello Stellantis Design Center, il Titano by Mopar ha ricevuto componenti e accessori disponibili per il consumatore finale, come il cofano elettrico, il gancio traino, le pedane laterali, il roll bar e i parafanghi allargati.

Per offrire maggiore comfort e ampliare la gamma di ricambi e accessori disponibili, Mopar ha creato pacchetti esclusivi per il nuovo Fiat Titano, personalizzati in base alle esigenze e al profilo del cliente. Questi articoli possono essere acquistati singolarmente presso le concessionarie Fiat o tramite lo store ufficiale Fiat su Mercado Livre .