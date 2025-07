Nuova Lancia Gamma: con la futura ammiraglia il brand si avvicinerà ad Audi, BMW e Mercedes

Il 2026 sarà un anno molto importante per Lancia con il debutto nel primo trimestre della futura ammiraglia nuova Lancia Gamma. Questo modello rappresenterà un vero spartiacque tra quanto accaduto fino ad ora all’interno del brand ed un futuro che si prospetta sempre più premium con l’obiettivo di conquistare finalmente l’Europa cosa che al momento con la nuova Ypsilon non è ancora successo. Con la nuova Lancia Gamma infatti la casa automobilistica piemontese esprimerà tutto il suo potenziale avvicinandosi come qualità, lusso e soluzioni tecnologiche a giganti del settore quali Audi, BMW e Mercedes.

Con la nuova Lancia Gamma per il brand inizia una nuova era fatta di lusso, qualità e premium

Per Lancia, il debutto della nuova Lancia Gamma non è un semplice revival nostalgico, ma un ambizioso progetto di rilancio in chiave contemporanea. Il modello, atteso per il 2026, riprende le proporzioni eleganti delle storiche HPE e le rielabora in una chiave moderna, anticipata dal concept Pu+Ra HPE. Con una silhouette da SUV-coupé fastback lunga 4,70 metri, la nuova Gamma si prepara a sfidare i concorrenti del segmento premium, puntando su un mix di stile italiano, comfort e tecnologia. Fondamentale sarà il supporto della piattaforma STLA Medium di Stellantis, che permetterà di offrire motorizzazioni ibride ed elettriche con autonomie fino a 700 km. Lancia promette inoltre un abitacolo curato nei minimi dettagli, ispirato al design d’interni di lusso, con materiali sostenibili e un’interfaccia user-friendly. La nuova Gamma mira così a conquistare il mercato europeo proponendosi come un’alternativa raffinata e distintiva nel panorama automotive.

Ricordiamo inoltre che questo modello venendo prodotto presso lo stabilimento di Melfi sarà uno dei principali alfieri del made in Italy nel mondo dell’auto dei prossimi anni. La vettura sarà dunque il vero fiore all’occhiello della gamma di Lancia una sorta di manifesto di quelle che sono le intenzioni di Stellantis con il brand Lancia che in futuro potrebbe regalarci nuove entusiasmanti sorprese.