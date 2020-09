Fiat 850 Spider: questo esemplare del 1967 è rimasto abbandonato per diversi anni

Fiat presentò ufficialmente la Fiat 850 Spider in occasione del Salone di Ginevra del 1965 assieme alla versione coupé.

Rispetto agli altri modelli della gamma, però, il motore da 843cc della spider erogava una potenza di 50 CV, permettendo così alla vettura di raggiungere una velocità massima di 145 km/h. Ciò rese la 850 al top fino al ‘68, quando la casa automobilistica torinese lanciò il nuovo motore da 903cc in grado di produrre 53 CV di potenza.

Fiat 850 Spider: questo esemplare ha avuto un brutto destino

Per tutti coloro che hanno sempre desiderato di possedere una Fiat 850 Spider, questa potrebbe essere l’occasione giusta in quanto qualcuno sta vendendo all’asta un esemplare rimasto abbandonato per diversi anni e che veniva usato come casa da una famiglia di topi.

Il proprietario sostiene che l’auto puzza di escrementi di topo, quindi bisognerà pulire gli interni da cima a fondo. La chiave di accensione non c’è più ma il venditore sostiene di essere riuscito a recuperare quella per aprire la portiera. In base alle foto, gli interni pare siano in condizioni decenti.

Complessivamente, la 850 Spider è rimasta in buone condizioni, anche se c’è un po’ di ruggine sotto il sedile del passeggero. Si tratta di un qualcosa molto importante per questa vettura in quanto il governo degli Stati Uniti lanciò un richiamo per questo modello nel 1978 a causa di problemi di ruggine.

In ogni caso, il contachilometri indica 138.633 km percorsi. Anche la capote ha bisogno di alcune riparazioni e una gomma deve essere sostituita prima di poter ripartire. Questa Fiat 850 Spider è attualmente disponibile all’asta su eBay al prezzo di 2025 dollari (1711 euro).