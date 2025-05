Nuova Jeep Renegade: stile audace per la futura generazione che vedremo nel 2027

Nuova Jeep Renegade intesa come nuova generazione del celebre SUV di Jeep dovrebbe arrivare nel corso del 2027. Non è una data certa ma da fonti vicine al brand americano di Stellantis pare assai probabile che proprio quell’anno vengano mostrate le prime immagini del modello e addirittura forse ci sarà già anche una presentazione ufficiale. In attesa di avere notizie più certe su quando arriverà e come sarà questa vettura, sul web continuano a divertirsi nell’immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo veicolo quando finalmente sarà diventato realtà.

Un designer indipendente ha immaginato così la nuova Jeep Renegade che forse vedremo nel 2027

E’ questo il caso del designer indipendente Marco Maltese che nelle scorse ore ha pubblicato un render molto interessante con cui prova ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile futuro della nuova Jeep Renegade. L’attuale versione del SUV che ha debuttato nel 2014, ha subito vari restyling nel corso degli anni ma conserva uno stile che sembra più un omaggio al passato che una proposta contemporanea. Jeep ha annunciato una nuova generazione prevista per il 2027, con un prezzo base negli Stati Uniti sotto i 25.000 dollari. Tuttavia, Maltese non ha voluto aspettare e ha creato la propria versione con un design più audace e moderno, pur mantenendo l’anima grintosa della Renegade originale.

Il concept digitale della nuova Jeep Renegade mantiene l’impronta compatta della Renegade originale, ma ne sostituisce gli angoli arrotondati con un design più affilato e spigoloso. Il suo profilo è definito da superfici nitide su parafanghi pronunciati, conferendole un aspetto futuristico ulteriormente enfatizzato dalla linea dei finestrini che sale. Il modello 3D mostrato monta grandi cerchi in lega con pneumatici ribassati, sebbene sia prevista anche una versione Trailhawk specifica per l’off-road, dotata di pneumatici adatti a tutti i terreni.

Sul frontale, i classici fari rotondi sono spariti. Al loro posto, Maltese ha optato per una grafica a LED semicircolare, ormai comune su qualsiasi modello, dalla Land Rover Defender a una crescente lista di SUV cinesi. La caratteristica griglia a sette feritoie di Jeep rimane, affiancata da un robusto paraurti in plastica che richiama la tradizione off-road del marchio.

Al posteriore, la linea rimane piuttosto dritta. La coda ridisegnata evolve la forma originale della Renegade con fanali posteriori a LED più sottili e una robusta piastra paramotore che richiama il look robusto del paraurti anteriore. Anche se si tratta solo di un concept digitale, Maltese ha curato anche gli interni, immaginando un cockpit moderno con strumentazione digitale e vani portaoggetti ben studiati, ispirandosi alla Jeep Avenger.

La nuova Jeep Renegade, attesa per il 2027, non sarà un semplice aggiornamento: abbandonerà la vecchia piattaforma FCA Small Wide 4×4 per adottare l’architettura STLA Small di Stellantis, compatibile con motori a combustione, mild-hybrid e full-electric. È probabile l’uso del motore 1.2 turbo con sistema mild-hybrid a 48 V e un assale posteriore elettrificato per la trazione integrale. È prevista anche una versione 100% elettrica. Negli USA, sarà una rarità nel segmento, mentre in Europa dovrà vedersela con rivali come Duster, 2008, Kona e molti altri.