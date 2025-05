Jeep Renegade 2026 è stata svelata in Brasile: ecco cosa cambia

Responsabile della rivoluzione nel segmento SUV in Brasile negli ultimi 10 anni, la Jeep Renegade 2026 continua a evolversi costantemente nel mercato nazionale. Unico B-SUV sul mercato ad offrire trazione 4×4, prestazioni elevate, tecnologia e un design unico e senza tempo nel segmento, il modello arriva nella gamma 2026 con novità e un riposizionamento dei prezzi che rendono la gamma ancora più competitiva.

Nuovi cerchi sulla versione Sport, Keyless Entry and Go e avviamento a distanza dalla versione Longitude, sensore anteriore sulla Sahara, oltre a una Serie numerata più che speciale, che celebra i 10 anni di produzione Jeep nel Paese. Queste sono alcune delle nuove caratteristiche che arricchiscono la gamma Jeep Renegade 2026, che arriva con prezzi fino a R$ 15.000 in meno rispetto alla gamma attuale, a seconda della versione. E la cosa migliore è che l’intera linea è dotata di una garanzia di 5 anni.

La nuova versione d’ingresso della gamma è la Sport, equipaggiata con il rinomato motore T270 TurboFlex abbinato a un cambio automatico a 6 marce. Dotata di Jeep Traction Control+, controlli di stabilità e trazione, 6 Airbag e fari anteriori e posteriori full LED, la versione può essere ulteriormente arricchita con il pacchetto “Pack Tech”, che include nuovi cerchi da 17” e una vasta gamma di dotazioni tecnologiche e di sicurezza come frenata di emergenza autonoma, rilevatore di stanchezza, monitoraggio del cambio di corsia, telecamera posteriore, centro multimediale da 7″, connettività wireless Android Auto e Apple Carplay. La versione 1.3 Turbo è stata rinominata Sport.

Lanciata lo scorso anno, la versione Altitude offre ora il nuovo colore Jazz Blue. Continua a offrire un design off-road con un adesivo speciale, cerchi da 17″ con finitura esclusiva e tetto nero. All’interno, la versione offre schermi più grandi: il centro multimediale da 8,4″ con mirroring wireless per Apple Carplay e Android Auto e un quadro strumenti digitale da 7″, per un totale di oltre 15 pollici di schermi nell’abitacolo.

La versione Longitude aggiunge alla lista degli equipaggiamenti il ​​sistema Keyless Entry and Go e l’avviamento a distanza. E continua a distinguersi con i cerchi da 18″ con finitura esclusiva, il caricabatterie a induzione per telefono, i sedili ventilati e il volante rivestito in pelle. Nella versione Sahara, la novità è il sensore di parcheggio anteriore. Continua a offrire elementi esclusivi come la tinta Slash Gold, modanature, badge e battitacco esclusivi per questa versione. Il tetto panoramico e l’Adventure Intelligence completano l’elenco dei differenziali.

Successo di vendite nel Paese, la versione Willys ha conquistato i clienti per le sue capacità off-road uniche nel segmento, oltre a uno stile che richiama le classiche Jeep degli anni ’40 e ’50. Pertanto, nella gamma Jeep Renegade 2026, continuerà ad essere la versione della Renegade ad offrire la trazione 4×4, che costituisce un vantaggio competitivo del modello nel segmento. Grazie agli pneumatici ATR+, garantiscono la massima capacità fuoristrada per chi desidera affrontare terreni più impegnativi. In più, tettuccio apribile di serie, centro multimediale da 8,4″ con mirroring wireless, quadro strumenti digitale a colori e configurabile da 7″, aria condizionata automatica bizona, sei airbag e tecnologie di guida semi-autonoma.

La grande novità della linea 2026 è la serie speciale commemorativa del decennale, basata sulla versione Willys. Propone un design esclusivo e celebrativo del marchio, con 1.010 unità esclusive con logo che richiama i 10 anni di produzione, numerazione sequenziale, nuovi cerchi da 17″, nuovo cofano e decalcomania sul montante C, oltre a nuovi ricami su sedili e battitacco, attentamente studiati per dare un tocco di esclusività, senza perdere la robustezza e la personalità che contraddistinguono i modelli Jeep.

La Jeep Renegade è un’icona del marchio e un successo commerciale nel Paese, con oltre mezzo milione di unità vendute. Anche in un segmento con una forte concorrenza, la Renegade mantiene ottime vendite grazie alle sue caratteristiche esclusive, come il design unico e le capacità off-road, grazie alla trazione integrale 4×4! afferma Hugo Domingues, vicepresidente di Jeep per il Sud America. Nella gamma 2026 abbiamo nuovamente riposizionato i prezzi per renderli ancora più competitivi e aggiunto optional praticamente a tutte le versioni, ovvero offriamo un modello ancora più completo, differenziato dai concorrenti e più competitivo, garantendo il mantenimento di questo successo commerciale che è la Jeep Renegade. ha completato l’esecutivo.