Jeep nominato “Marchio più patriottico” d’America per il 24° anno consecutivo

Il marchio Jeep è stato nuovamente nominato il marchio più patriottico d’America, conquistando il primo posto per il 24° anno consecutivo nel sondaggio annuale “Most Patriotic Brands” di Brand Keys. Non si tratta solo di una vittoria di marketing, ma anche di una testimonianza del profondo legame emotivo di Jeep con valori americani come libertà, forza e avventura.

Il riconoscimento arriva dopo che oltre 7.460 consumatori statunitensi di età compresa tra 18 e 65 anni hanno valutato oltre 1.350 marchi in 143 categorie. Jeep ha superato tutti i concorrenti incarnando il valore unico del patriottismo nel 2025.

«Essere riconosciuti come il marchio più patriottico d’America per quasi 25 anni di fila è un riconoscimento che conferma ciò che ogni guidatore Jeep sa da sempre: mettersi al volante di uno dei nostri veicoli significa provare un autentico senso di orgoglio», ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep.

Nato sui fronti della Seconda Guerra Mondiale, il marchio Jeep incarna ancora oggi i valori di libertà, capacità e spirito indipendente. Un’eredità che vive nella sua attuale gamma di modelli, tra cui spiccano Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Wrangler e la nuova Wagoneer S a propulsione completamente elettrica.

La partnership di 17 anni di Jeep con la United Service Organizations (USO) dimostra ulteriormente il suo supporto alle forze armate americane, aiutando i militari a rimanere in contatto con ciò che conta di più. Il marchio gestisce anche un programma di incentivi militari, che offre bonus in denaro su modelli Jeep selezionati del 2024 e del 2025 a personale militare e veterani idonei.

Il presidente di Brand Keys, Robert Passikoff, ha osservato che Jeep si guadagna costantemente questo titolo perché “collega idee emotivamente cariche di libertà, tradizione militare, avventura e individualismo estremo allo spirito americano. I consumatori non acquistano semplicemente un veicolo, ma affermano una vera identità culturale”.