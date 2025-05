Jeep Willys degli anni Quaranta ancora capace di affrontare le sfide sullo sterrato

Un’icona forgiata nella storia, la Jeep Willys degli anni Quaranta, nata poco dopo i suoi celebri predecessori che solcarono i campi di battaglia europei durante il Secondo Conflitto Mondiale, continua a offrire un’esperienza di divertimento off road autentica e senza tempo nell’era moderna.

Due YouTuber hanno voluto riscoprire l’emozione di scalare lentamente ostacoli impervi a bordo di quella che, con le sue ruote e pneumatici sottili, può essere descritta solo come una “vasca da bagno a cielo aperto”.

Negli Stati Uniti dell’epoca, dove le vetture sportive erano ancora una rarità, la Jeep Willys rappresentava forse il mezzo più accessibile per assaporare il brivido della guida su quattro ruote. Fu proprio questa versatile macchina a dare vita all’hobby del fuoristrada, poiché i soldati, ben consapevoli delle sue straordinarie capacità, la riconvertirono prontamente a un utilizzo ricreativo post-bellico. Con oltre 600.000 unità prodotte durante la guerra, il mercato era inondato di esemplari surplus, facilmente acquistabili a prezzi modici.

Nel 2025, una Willys MB si configura probabilmente come uno dei metodi più economici e affascinanti per entrare in possesso di un veicolo d’epoca. Nonostante un esemplare vintage come possa subire una sonora sconfitta in un confronto diretto con un moderno veicolo per l’off road, guidare un 4×4 con un tale carico di stile e storia offre un insieme di vantaggi unici e un piacere di guida ineguagliabile.

Il cuore pulsante di queste vetture era il motore Willys “Go Devil”, abbinato a una trasmissione decisamente “agricola” e a un sistema di trazione integrale super-ridotto. Con una potenza di appena 54 cavalli, era comunque sufficiente a spingere i circa mille chilogrammi del veicolo, garantendo una coppia motrice tale da permettere di arrampicarsi su terreni proibitivi o persino sradicare ostacoli.

Jerry e Jobe, i conduttori del canale YouTube BigTime, hanno recentemente acquisito questa Jeep Willys a un’asta, spendendo una cifra irrisoria. I due ragazzi si sono trovati con la Willys senza un piano preciso. Nella loro affascinante esplorazione dello stile di vita Jeep, i due cercano di rimettere a nuovo il veicolo e di comprenderne a fondo il funzionamento. Hanno presto realizzato che la MB non è minimamente adatta per la guida in autostrada. Tuttavia, si è rivelata perfetta per le piccole commissioni, per le passeggiate sulla spiaggia e per il fuoristrada leggero.