Fiat Titano 2026: più tecnologia e prestazioni con il motore Multjet 2.2

Titano, arrivato lo scorso anno per completare la gamma dei pick-up Fiat e inaugurare il marchio nel segmento D-Pickup, è diventato ancora più competitivo, portando nella gamma di Fiat Titano 2026 più potenza, tecnologia e sicurezza, senza perdere la sua nota robustezza, garantendo così un rapporto costi-benefici senza pari nel segmento.

Il nuovo motore Multijet 2.2 rende Fiat Titano 2026 più potente ed economico, con 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia

Tra le principali novità della gamma 2026 c’è il nuovo e moderno motore Multijet 2.2, abbinato a un nuovo cambio automatico a otto rapporti. Con questo allestimento, il Titano raggiunge ora i 200 CV di potenza e 450 Nm di coppia, garantendo la potenza necessaria sia per il lavoro nei campi che per la vita quotidiana in città.

Il nuovo motore, con cambio automatico, rende il pick-up ancora più economico, portando i consumi nel ciclo urbano da 8,5 km/l a 9,9 km/l, generando un risparmio del 16%. Su strada, il Titano percorre ora 10,8 km/l, il 17% in più rispetto ai 9,2 km/l del motore precedente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h è passata da 12,4 secondi a ben 9,9 secondi, ovvero un miglioramento del 20%.

Sempre in tema di innovazioni meccaniche, spiccano la nuova taratura delle sospensioni, che regalano più comfort e stabilità sui terreni sconnessi, e lo sterzo, ora elettrico, che aumenta ulteriormente il comfort su diversi terreni e, soprattutto, in manovra.

In termini di sicurezza, Fiat Titano 2026 apporta importanti novità. Ora il pick-up è dotato del sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), nella versione Ranch, che offre funzioni come la frenata automatica di emergenza, il monitoraggio degli angoli ciechi e il cruise control adattivo, rendendo la guida sempre più sicura.

Il pick-up è ora dotato di freni a disco su tutte e quattro le ruote e del nuovo sistema di trazione integrale permanente (AWD), che consente il passaggio automatico dalla trazione posteriore (2H) a quella integrale (4WD), garantendo ottime prestazioni e maggiore sicurezza su qualsiasi tipo di superficie.

Sempre in tema di sicurezza, il Titano è dotato di sei airbag, sette maniglie di supporto e diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra le caratteristiche principali figurano l’avviso di abbandono della corsia, il controllo della velocità in discesa, il monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), il controllo elettronico della stabilità (ESP), l’assistenza alla partenza in salita, il controllo della trazione e il controllo dello sterzo del rimorchio, che migliora la stabilità durante il traino. Inoltre, è dotato di freni ABS con ripartitore elettronico della frenata (EBD), che garantiscono maggiore controllo e sicurezza in diverse condizioni d’uso.

Anche gli interni della Titano hanno guadagnato nuovi elementi che la rendono più sofisticata, a partire dalla nuova consolle centrale, che vede l’introduzione di una nuova leva del cambio più moderna, di tipo joystick, e del nuovo freno a mano elettronico che, oltre a portare maggiore praticità nella vita di tutti i giorni, ottimizza anche lo spazio tra i sedili del guidatore e del passeggero, rafforzando l’attenzione alla tecnologia e alla praticità.

Con l’arrivo della linea 2026, il modello ha acquisito anche una maggiore tecnologia. Il Titano è ora dotato di un nuovo cruscotto, dotato di uno schermo a colori da 7”, per la versione Ranch. Inoltre, il centro multimediale da 10″, personalizzabile e che facilita l’accesso alle diverse impostazioni dell’auto, ora dispone di una pagina esclusiva per la guida off-road. Con Apple Carplay e Android Auto, il centro è stato migliorato, ora con connessione wireless per smartphone.

Sempre parlando dell’unità centrale, la telecamera off-road a 360° continua a rappresentare un importante elemento di differenziazione. Oltre ad assistere il conducente durante il parcheggio, si attiva automaticamente quando vengono rilevati ostacoli durante la guida. Tutto questo grazie alle quattro telecamere distribuite all’esterno del veicolo, che garantiscono la massima prontezza ad affrontare qualsiasi terreno.

Nella parte anteriore del modello sono state apportate modifiche allo skidplate (parte inferiore del paraurti), che ora presenta una nuova colorazione e, nella versione Ranch, un particolare predisposto per accogliere i sensori del sistema ADAS. Per abbinarsi al nuovo colore della piastra paramotore, anche i paraurti posteriori presentano dettagli nello stesso colore.

Il pick-up presenta anche nuove opzioni di colore: Silverstone Gray e Alaska White, disponibili nelle versioni Volcano e Ranch. Il modello è la scelta perfetta per chi vuole combinare robustezza, tecnologia all’avanguardia ed elevate prestazioni fuoristrada in un unico veicolo, a prezzi competitivi.

“Con il Nuovo Titano, offriamo ai consumatori un prodotto robusto, ancora più tecnologico e perfettamente adatto alle esigenze di chi vive in campagna o in città. In altre parole, il Titano è un pick-up versatile. Combina forza, prestazioni, alta tecnologia e un rapporto qualità-prezzo tra i migliori del segmento”, afferma Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat per il Sud America.

Il Titano è il primo modello ad essere prodotto dallo Stellantis Pickup Hub presso il complesso automobilistico di Cordoba in Argentina. Questo progetto creerà 1.800 nuovi posti di lavoro, il 50% dei quali saranno occupati da donne.

A completare le novità, un catalogo ricco di Mopar, marchio di ricambi e accessori originali Stellantis. Il modello dispone di un portfolio di oltre 40 accessori sviluppati con particolare attenzione alla funzionalità, affinché il cliente possa godere ancora di più dell’esperienza con il suo pick-up ogni giorno.