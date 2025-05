Fiat e Peugeot richiamano oltre 21.000 auto in Brasile: il motivo

Fiat e Peugeot, marchi del gruppo Stellantis, nelle scorse ore hanno annunciato il richiamo di diversi modelli in Brasile per la sostituzione di un componente che, in caso di malfunzionamento, può causare infiltrazioni d’acqua e causare lo spegnimento della vettura durante la marcia. In totale sono state interessate 21.044 unità Fiat, mentre 449 unità Peugeot dovranno tornare in concessionaria per essere ispezionate.

Secondo quanto recentemente dichiarato dal gruppo Stellantis, il problema tecnico in questione comporta un aumento significativo del rischio di “incidenti con danni materiali, danni fisici oppure, nei casi più gravi, addirittura la presenza di vittime tra gli occupanti del veicolo coinvolto o anche tra terze persone eventualmente presenti”. I modelli del marchio Fiat che dovranno essere portati dai clienti prossimamente alle varie concessionarie autorizzate includono alcune versioni di Mobi, Fiorino, la nuova Strada, Cronos e Argo, tutti appartenenti alla gamma prodotta nell’anno 2025. anche la gamma di Pulse risulta interessata da questa problematica ma a differenza degli altri modelli comprende sia i veicoli fabbricati nel corso di quest’anno sia durante il 2024.

Per quanto riguarda Peugeot, i modelli interessati sono la 208 hatchback prodotta nel 2024 e il furgone Partner Rapid prodotto nel 2025. I marchi di Stellantis sostituiranno gratuitamente la centralina di gestione del motore, ma per l’assistenza presso la rete di concessionari del marchio è necessario fissare un appuntamento. Nella dichiarazione, la casa automobilistica afferma che il tempo stimato per la riparazione è di circa un’ora.