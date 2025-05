Ferrari e Salesforce: intesa per migliorare l’esperienza dei clienti

Ferrari è un’azienda molto innovativa, che sa cogliere al meglio i nuovi trend tecnologici. Questo approccio non riguarda soltanto le auto, ma anche l’universo che le avvolge. Nello specifico ambito rientra la nuova partnership strategica, appena annunciata, con Salesforce, la piattaforma CRM numero uno al mondo, focalizzata sull’ottimizzazione dell’esperienza dei clienti.

L’intesa prevede l’uso del CRM della nota impresa statunitense di cloud computing, fondata nel 1999 da Marc Benioff (ex dirigente di Oracle Corporation) e dagli sviluppatori Parker Harris, Dave Moellenhoff e Frank Dominguez. Questi software integrati saranno messi al servizio dei clienti delle auto sportive di Maranello e delle attività di marketing legate ai programmi sportivi Ferrari Hypercar e Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

La casa del “cavallino rampante”, grazie alla collaborazione appena siglata, vuole aumentare la customer experience, creando momenti indimenticabili per i clienti, senza escludere dalla tela emotiva gli appassionati, che sono la benzina del mito. Sia gli uni che gli altri potranno vivere in modo più intenso le vibrazioni emotive regalate dalle corse.

Al centro della collaborazione c’è l’implementazione del sistema CRM avanzato di Salesforce, che combina dati, app e agenti su una piattaforma unificata. Il Customer Relationship Management (gestione relazioni con i clienti), gestisce e analizza le interazioni di un’azienda con i suoi clienti attuali e potenziali, per aggiungere note di valore alla liaison, migliorando così le loro esperienze e il livello di fidelizzazione, anche con la leva di una più accurata personalizzazione. Il tutto automatizzando e integrando dati ed attività, con sistemi digitali evoluti, che consegnano una maggiore efficienza ai processi di interazione.

Salesforce è un punto di riferimento nel cloud computing. L’azienda di San Francisco (California) sfrutta in modo fruttuoso le sinergie fra le tecnologie Cloud, Mobile, Social, IoT e Intelligenza artificiale. Lo scopo è quello di offrire, in questo ambito, i migliori servizi della specie ai clienti, come Ferrari. Così la casa di Maranello si tiene al passo coi tempi nel mondo dei servizi, connettendosi agli owner presenti e futuri in un modo completamente nuovo, per essere leader sui vari fronti.

Fonte | Ferrari