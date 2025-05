Ferrari F50: all’asta l’esemplare giallo appartenuto a Ralph Lauren

La Ferrari F50 negli ultimi anni è entrata con forza nel cuore di tutti gli appassionati, anche di quelli inizialmente freddi nei suoi confronti, per l’ingombrante paragone con la F40. Il tempo ha fatto giustizia, regalando a questa magnifica supercar il ruolo che avrebbe sempre meritato, soprattutto in relazione ai suoi contenuti ingegneristici e dinamici. Stiamo parlando di una vera Formula 1 stradale, vestita in modo coinvolgente da Pininfarina.

Quando un esemplare della specie torna sul mercato, l’interesse dei collezionisti va alle stelle. Soprattutto se l’auto ha una storia speciale come quella proposta dagli specialisti di RM Sotheby’s, nell’asta di metà agosto a Monterey (USA). Stiamo parlando di una delle 2 sole Ferrari F50 con specifiche statunitensi verniciate nel suggestivo Giallo Modena, che valorizza in modo brillante i tratti sinuosi della sua carrozzeria.

La vettura in esame ha un altra specificità, che si traduce in un importante valore aggiunto. Il suo primo proprietario fu il celebre stilista statunitense Ralph Lauren, che la ordinò nuova, per tenerla con sé per circa 8 anni. In quel periodo aggiunse una nota di colore e di bellezza alla sua strepitosa collezione, sigillata da una mitica Ferrari 250 GTO, che ne é il pezzo più esclusivo e costoso.

Negli ultimi 22 anni, questa splendida F50 è stata nelle mani dello stesso proprietario, che l’ha custodita in modo maniacale. Dal 2009 la supercar emiliana non si è più concessa agli eventi pubblici, mettendola al riparo da possibili atteggiamenti esuberanti e poco rispettosi della sua sacralità. Impeccabili le condizioni. Anche il chilometraggio aggiunge appeal alla vettura messa all’asta: meno di 8.700 km. La certificazione Ferrari Classiche è una specie di ciliegina sulla torta.

Possiamo dire, senza timore di smentita, che questa è una delle Ferrari F50 più speciali oggi disponibili. Ciò si riflette sul prezzo. Le stime della vigilia ballano infatti in un range da 6.5 a 7.5 milioni di dollari (pari rispettivamente a 6.0 e 6.5 milioni di euro). In cambio del sacrificio economico, l’acquirente entrerà in possesso di un pezzo di storia del “cavallino rampante”, con un nome illustre intrecciato al suo, nell’ambito di una serie limitata partorita in soli 349 esemplari. Quello in vendita è contraddistinto dal numero di telaio ZFFTG46A2S0104798.

Ricordiamo che la Ferrari F50 nacque nel 1995 per festeggiare il mezzo secolo di vita della casa di Maranello, a due anni dalla prestigiosa ricorrenza anagrafica. A volerla fortemente fu Piero Ferrari, che chiese una Formula 1 stradale. I tecnici lo seguirono alla lettera. Dopo quattro anni di sviluppo, prese forma una vettura a dir poco straordinaria. Sul fronte del telaio fu scelta una monoscocca in fibra di carbonio, sulla quale venne imbullonato il motore V12 aspirato da 4.7 litri, versione addomesticata di quello portato nel Circus quando le lancette del tempo segnavano il 1992.

La maggiore cilindrata era la conseguenza della necessità di renderlo più trattabile ed affidabile. Questa unità propulsiva, insieme al cambio, svolgeva una funzione portante. Su di essa erano ancorate le sospensioni, di tipo push-rod: anche questo un lascito delle monoposto di Formula 1. Grazie ai 520 cavalli messi sul piatto dal 12 cilindri emiliano, che suonava come un violino, le prestazioni erano di riferimento per il suo periodo storico, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 3.6 secondi, da 0 a 1000 metri in 21.7 secondi e una velocità massima nell’ordine dei 325 km/h.

Oggi cifre del genere, forse, non impressionano, ma ai suoi tempi facevano scuola, anche se la grinta era leggermente minore di quella della F40. La Ferrari F50 era insuperabile nella finezza del comportamento stradale e nella precisione chirurgica della sua guida. Ancora oggi, in questo ambito, si pone al vertice. Mettersi al volante di un esemplare della specie dà la sensazione di essere su una vettura da Gran Premio, anche in termini di vibrazioni. Non ci sono soldi che possono pagare tutto ciò.

Qui c’è un elemento di appetibilità in più, sul piano collezionistico: il fatto che sia appartenuta a Ralph Lauren, uno che molto raramente si separa dai suoi gioielli. Possiamo parlare di una cosa più unica che rara. Però a maggio 2003 avvenne per questa supercar, quando aveva percorso appena 3.300 miglia. Ora l’auto torna in vendita, in condizioni pari al nuovo. Fresco il tagliando eseguito da Ferrari of Central Florida, alla fine del 2024, che ha incluso la sostituzione del serbatoio del carburante, degli pneumatici e dei componenti dei freni. Acquistare questa Ferrari F50 sarebbe un bel colpo, nell’anno del trentesimo compleanno del modello. Ci vogliono però tanti soldi.

Fonte | RM Sotheby’s