Nuova Fiat Campagnola City: il fuoristrada pensato anche per la città

In attesa di conoscere le prossime novità di Fiat che dovrebbero essere rappresentate dall’importante debutto della nuova Fiat Pandissima in estate, oggi vogliamo sognare un po’ con un video render del creatore digitale, architetto e designer Tommaso D’Amico conosciuto anche come TDA che dopo una assenza di qualche giorno è tornato finalmente attivo sfornando un altro dei suoi video in cui immagina in maniera molto fantasiosa ma interessante quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Campagnola city un fuoristrada perfetto anche per la città.

TDA torna alla carica con la nuova Fiat Campagnola City

Negli anni ’50, la Fiat avviò segretamente lo sviluppo di un veicolo a quattro ruote motrici, sotto la guida dell’ingegnere Giacosa, ispirato al Jeep americano fuoristrada. Inizialmente denominato “1101” e poi ribattezzato “Alpina”, il progetto divenne noto come “Campagnola”. Dopo il debutto alla fiera del levante di Bari nel 1951, iniziarono le consegne della versione militare, seguite quasi subito dalla versione civile. Nel video, viene presentata la versione della Campagnola chiamata “ALGER”, in onore della leggendaria traversata da Algeri a Città del Capo nel dicembre 1951.

Due Fiat Campagnola, preparate dalla Fiat e carrozzate dalla Savio, guidate da Paolo Butti e Domenico Racca, compirono questo viaggio epico in soli 11 giorni, stabilendo un record mondiale ancora imbattuto. Come scrive lo stesso TDA nella descrizione del suo video su YouTube, il concept di questa nuova Fiat Campagnola City si ispira alle versioni storiche, mentre l’interno è dotato di strumentazione avanzata. Equipaggiata con un nuovo motore 2.0 turbo da 250 CV a benzina e trazione integrale 4X4, questa meraviglia italiana incorpora le più moderne tecnologie, inclusi motori BEV e PHEV. Il suo design sportivo, arricchito da componenti personalizzate della carrozzeria e colori accattivanti, la rende una presenza irresistibile sulla strada.

Sicuramente un’opera interessante. Peccato che al momento Fiat non pare intenzionata a portare sul mercato qualcosa di simile avendo ben altri piani per il suo futuro che dovrebbe vedere il debutto di ben due crossover nel 2025. La prima ad arrivare sarà la Pandissima che dovrebbe poi essere seguita anche dalla nuova Fiat Fastback.