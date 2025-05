La nuova Fiat Fastback sarà un mix tra la vecchia Tipo, l’Egea e la Fastback brasiliana

Nuova Fiat Fastback sarà svelata forse insieme alla nuova Giga Panda entro la fine del 2025. Secondo indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, la vettura combinerà essenzialmente la vecchia Tipo, l’attuale crossover Fastback venduto in Brasile, e la Egea turca, in un unico veicolo. I dettagli sui propulsori disponibili non sono ancora stati confermati, ma è probabile che ci sarà un mix di motori a combustione interna ed elettrificati, inclusa una versione completamente elettrica.

La nuova Fiat Fastback arriverà entro fine anno 2025 e sostituirà in un sol colpo tre auto della casa torinese

“Arriveranno presto due nuove auto che completeranno la rinascita di Fiat”, ha dichiarato in esclusiva ad Auto Express, presso il Centro Stile del marchio, Gaetano Thorel, responsabile del marchio in Europa. Entrambe saranno svelate nei prossimi 12 mesi, con la Fastback che debutterà entro la fine del 2025. Le auto sosterranno l’impegno di Fiat nel trasformarsi da protagonista locale a forza globale.

Come vi abbiamo spiegato in varie occasioni, il design retromoderno di Fiat Grande Panda determinerà l’aspetto della nuova GigaPanda e anche quello della nuova Fiat Fastback, come anticipato da una serie di concept car del 2024 che ne dimostreranno la versatilità. “Quando abbiamo sviluppato la Grande Panda abbiamo creato una serie di veicoli in una sorta di sistema ‘Lego’, in cui costruiremo veicoli diversi in diverse dimensioni che in realtà utilizzano molti componenti comuni per ridurne notevolmente i costi”, ha detto ad Auto Express, presso il Centro Stile, François Leboine, responsabile del design Fiat.

A proposito della nuova Fiat Fastback, la vettura avrà una coda spigolosa sormontata da un lunotto inclinato in diagonale che richiama l’inclinazione del parabrezza, un elemento chiave anche nel design della Grande Panda, secondo Leboine. Nel complesso, la forma della Fastback ricorderà quella della Polestar 2, una tre volumi alta.

Sotto la carrozzeria, la nuova Fiat Fastback e anche la nuova Giga Panda utilizzeranno l’architettura low-cost del gruppo Stellantis, introdotta sulla Citroën C3 e alla base della Grande Panda. “Utilizzeremo la piattaforma ‘smart car’ per proporre e produrre nuovi veicoli destinati a diverse regioni del mondo e a clienti diversi, a volte sostituendo prodotti esistenti o addirittura introducendo nuovi prodotti”, ha affermato Leboine. Ciò significa che l’intera gamma di propulsori e batterie per veicoli elettrici della piattaforma Smart è pronta per la futura famiglia Fiat.