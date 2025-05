Pandissima: per Fiat sarà ancora più importante della nuova Pandina per prezzo e vendite

Nuova Fiat Pandissima, nome provvisorio dato al modello in attesa di sapere come effettivamente si chiamerà, è la prossima novità attesa per quanto riguarda la gamma di Fiat. Si tratterà del secondo modello della nuova famiglia Panda che ha debuttato con la presentazione della Grande Panda lo scorso 11 luglio e che dunque presto si arricchirà di questo secondo modello atteso molto probabilmente proprio per il prossimo mese di luglio.

A luglio dovrebbe debuttare la nuova Pandissima modello fondamentale per Fiat

La nuova Fiat Pandissima sarà un SUV di segmento C dalle forme squadrate che sarà lungo quasi 4,4 metri e nascerà sulla piattaforma smart car di Stellantis. La sua casa dovrebbe essere lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco anche se su questo si attendono ancora conferme ufficiali da parte di Fiat. Questo crossover dalle forme squadrate e con ampio spazio interno punterà tutto sul rapporto qualità prezzo con un prezzo di partenza intorno ai 20 mila euro. Si tratterà dunque di un rivale perfetto per Dacia Duster.

La nuova Fiat Pandissima per certi versi è un modello ancora più importante della futura Fiat Pandina, vettura di cui vi abbiamo parlato a lungo in passato che arriverà entro la fine del decennio come sostituta dell’attuale Fiat Panda. Infatti questo crossover di segmento C avrà il difficile compito di conquistare nuovi clienti in un segmento di mercato in cui Fiat non è mai stata presente con un vero e proprio crossover. In particolare si cercherà di fare breccia su chi fino a questo momento non ha preso in considerazione le auto di Fiat, rubando clienti alle rivali ed in particolare a Dacia ma anche alle cinesi.

Dunque sarà questa la vera sfida per Fiat che ha dimostrato di essere molto brava a fare bene quello che fin qui ha sempre fatto nel migliore dei modi ma adesso la casa torinese cercherà di andare oltre provando a sfondare nel difficile segmento dei C-SUV. In caso di successo ciò potrebbe davvero rappresentare una crescita importante per Fiat che quindi con la Pandissima ma anche con la futura Fastback si gioca una parte importante del suo futuro.