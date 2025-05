Fiat accelera i test per il successore di Argo in Brasile

Nuova Fiat Argo è sempre più vicina. La versione brasiliana della nuova Fiat Grande Panda sembra aver accelerato i suoi test in vista del debutto sul mercato sudamericano. Questo almeno si evince dalle immagini pubblicate su Instagram dalla pagina Placaverde che vi mostriamo qui sotto. Le immagini, originariamente scattate da Portal Caminhões e Carretas, rivelano che il marchio italiano ha già iniziato a testare la sua nuova compatta sulle strade di Belo Horizonte, nel Minas Gerais. Non è raro che modelli del Gruppo Stellantis, che gestisce i marchi Fiat, Peugeot, Jeep e Citroën, vengano testati lì.

In Brasile avvistato il prototipo della nuova Fiat Argo versione sudamericana di Grande Panda

Come avviene in Europa con Fiat Grande Panda, anche la nuova Fiat Argo avrà tantissime cose in comune con la Citroen C3. Nel design esterno, entrambi i modelli adottano uno stile distintivo: il modello italiano rimarca il suo look “quadrato”, un richiamo al design originale degli anni ’80 firmato da Giorgetto Giugiaro, che ha influenzato anche la prima generazione di Fiat Uno in Brasile. I fari anteriori possono essere equipaggiati con LED pixelati a seconda della versione.

La C3, invece, presenta fari anteriori a forma di boomerang e una griglia a doppio chevron che caratterizza la parte anteriore. Sul lato, il modello italiano si distingue per le cornici quadrate e il logo “PANDA” sul pilastro centrale, mentre la C3 adotta cornici dalle forme più arrotondate. A seconda della versione, specchietti retrovisori e tetto possono essere personalizzati con colori a contrasto. Nel posteriore, la Fiat punta su un design pulito con il nome Fiat impresso sul cofano del bagagliaio, mentre la C3 presenta un look più sobrio, entrambe con il bagagliaio livellato al paraurti.

All’interno, le differenze sono significative tra i due modelli. Attualmente non esiste una Grande Panda destinata ai mercati extra-europei, ma le sue dimensioni sono simili a quelle della C3 brasiliana, che offre un bagagliaio di circa 300 litri, disponibile anche nella versione elettrica.

Confermata per il Brasile a marzo dal CEO globale della Fiat, Olivier Francois, la Grande Panda brasiliana o nuova Fiat Argo come forse si chiamerà, avrà una grande importanza per la casa automobilistica a livello mondiale. Il dirigente ne ha paragonato l’importanza alla famiglia Palio, l’ultima considerata globale dalla Fiat. Per questo motivo la Grande Panda è considerata estremamente importante per il futuro dell’azienda italiana e per questo motivo avrà anche dei derivati ​​che sostituiranno la Pulse, la Fastback e il pick-up Strada.