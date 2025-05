Fiat Grande Panda debutta in un altro mercato

Fiat Grande Panda con motore elettrico è ora disponibile anche in Austria. In quel paese la vettura può essere ordinata a partire da soli 26.900 euro IVA inclusa. Il prezzo, incluso il sussidio per la mobilità elettrica, è ridotto a un prezzo offerta interessante di 24.500 euro IVA inclusa.

Fiat Grande Panda può essere ordinata in Austria a partire da un prezzo di listino di 26.900 euro IVA inclusa

La nuova Fiat Grande Panda 100% elettrica è progettata per affrontare con efficienza sia gli spostamenti quotidiani in città che le gite del fine settimana. Equipaggiata con una batteria da 44 kWh e un motore elettrico da 83 kW (113 CV), offre un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP. Le prestazioni sono più che adeguate per l’uso urbano: scatta da 0 a 50 km/h in soli 4,2 secondi e raggiunge i 100 km/h in 11 secondi, con una velocità massima di 132 km/h. Il consumo energetico è contenuto, attestandosi a 16,8 kWh per 100 km secondo il ciclo WLTP.

Una delle innovazioni più pratiche proposte dalla Grande Panda è il cavo di ricarica retrattile (disponibile come optional), con una potenza di 7,4 kW. Questo sistema è integrato sotto il cofano anteriore, lasciando libero lo spazio del bagagliaio, ed è pensato per semplificare e rendere più ordinato il processo di ricarica, evitando anche lo sporco tipico dei cavi esterni. Usando questo sistema, il tempo di ricarica dal 20% all’80% è di circa 4 ore e 20 minuti in corrente alternata.

In Austria, la vettura viene proposta di serie con un inverter trifase da 11 kW e un cavo Mode 3 per la ricarica tramite wallbox. In queste condizioni, lo stesso intervallo di ricarica richiede solo 2 ore e 50 minuti. Inoltre, grazie al supporto per la ricarica in corrente continua fino a 100 kW, la batteria può essere ricaricata dal 20% all’80% in soli 27 minuti presso le stazioni rapide.

La Fiat Grande Panda Electric è disponibile in due varianti. La versione top di gamma, La Prima, offre cerchi in lega diamantati da 17”, sistema infotainment con display da 10,25”, ricarica wireless per smartphone e finiture interne in BAMBOX Bamboo Fiber Tex. A completare l’equipaggiamento ci sono anche sensori di parcheggio anteriori e una telecamera posteriore, ideali per la guida urbana.

La versione d’ingresso, Fiat (Grande Panda Electric) RED, rappresenta l’impegno di FIAT a sostegno dell’organizzazione benefica (RED). Fondata nel 2006 da Bono (U2) e altri, questa associazione si è inizialmente focalizzata sulla lotta all’AIDS, ampliando poi la sua missione per affrontare anche la pandemia di COVID-19 e sostenere le comunità più vulnerabili a livello globale.