Fiat Panda e Citroen C3: ecco chi offre il prezzo più basso a maggio 2025 in Italia

Fiat Panda e Citroen C3 non solo sono due tra le auto più popolari del gruppo Stellantis ma si tratta anche di due tra le vetture più vendute in assoluto nel nostro paese. Basti pensare che nel 2025 la vettura di Fiat ha superato quota 46 mila immatricolazioni mentre la C3 è arrivata a oltre 20 mila. Al momento le due auto continuano a vendere molto e dunque ci siamo domandati quale tra queste due a maggio 2025 in Italia è la più conveniente dal punto di vista del prezzo.

Fiat Panda o Citroen C3: ecco quale è la vettura più conveniente tra le due a maggio in Italia

La Fiat Panda e la nuova Citroën C3 si collocano nella stessa fascia di prezzo: 15.950 euro per l’italiana e 15.900 euro per la francese. Tuttavia, a maggio, la Fiat Panda è proposta a un prezzo promozionale di 10.650 euro, accessibile solo con due condizioni: la rottamazione di un’auto fino a Euro 4, che comporta uno sconto di 3.800 euro, e la sottoscrizione di un finanziamento, che aggiunge uno sconto di 1.500 euro. Per esempio, nel caso della Panda 1.0 Hybrid da 70 CV, il piano prevede zero anticipo, 35 rate da 173 euro al mese e una maxi rata finale di 8.025,15 euro. Il finanziamento ha un TAN fisso dell’8,75% e un TAEG del 12,66%, per un importo complessivo dovuto pari a 14.120 euro.

Anche Citroen C3 viene offerta in promozione in Italia per tutto il mese di maggio. Questa offerta prevede il pagamento di 36 rate da 69 euro al mese con un anticipo 6.090,34 euro e una rata finale di 10.025,00 € per un totale di circa 18.500 euro. Dunque sicuramente come prezzo conviene di più Fiat Panda per cui non è necessario nemmeno un anticipo. Tuttavia la C3 è da preferire per chi cerca rate piccole e una vettura che comunque è più recente.