Master Maserati Driving Experience 2025 – La 26ma edizione all’insegna di GT2 Stradale

Maserati rilancia il programma Master Maserati Driving Experience, pensato per gli appassionati che vogliono mettersi al volante delle sue auto più prestazionali. I partecipanti avranno l’occasione di provare modelli iconici come la GranTurismo Trofeo, la MC20 e la nuova GT2 Stradale. Tutte le vetture sono spinte dal potente motore V6 Nettuno twin-turbo da 3 litri, in grado di erogare una potenza che va da 550 a 640 cavalli.

Il Master Maserati Driving Experience offre eventi esclusivi pensati per tutti gli appassionati di guida

Il Master Maserati Driving Experience offre eventi esclusivi pensati per tutti gli appassionati di guida, indipendentemente dal livello di esperienza. Per chi desidera un esordio emozionante nel mondo Maserati, sono disponibili eventi di mezza giornata , con un programma ricco di contenuti e perfettamente adatto ai piloti meno esperti.

Per coloro che cercano una sfida più intensa, gli eventi di una giornata intera propongono un’esperienza avanzata, caratterizzata da un programma altamente dinamico e competizioni emozionanti. In ogni corso, i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi al volante di modelli straordinari, tra cui GranTurismo Trofeo, MC20 e GT2 Stradale, vivendo il piacere della guida Maserati ai massimi livelli.

Ciascun programma si concentra su aspetti fondamentali della guida sportiva, quali la frenata al limite, le traiettorie ottimali, i trasferimenti di carico e il corretto utilizzo degli pneumatici. Grazie a un avanzato sistema di telemetria, ogni pilota potrà monitorare i propri dati di guida per migliorare prestazioni e controllo.

L’introduzione dei simulatori di guida professionale aggiunge un ulteriore contenuto formativo ed emozionale, nel quale i partecipanti potranno sfidarsi in sessioni competitive alla ricerca del giro più veloce, in assoluta sicurezza. La varietà degli esercizi e delle prove dinamiche sulle vetture valorizza l’adattabilità del partecipante a diverse condizioni di guida, ciascuna con la propria caratteristica: velocità, maneggevolezza, sensibilità e precisione di guida.

I circuiti selezionati per i Master Maserati 2025 sono l’Autodromo di Modena, Varano de’ Melegari e, per la sola GT2 Stradale Racetrack Experience, il circuito di Vallelunga “Piero Taruffi” che consente di sfruttare ed apprezzare le altissime prestazioni della nuova supersportiva Maserati, lungo i 4.085 metri dell’impegnativo e tecnico tracciato. Dal 1999 ad oggi sono stati organizzati oltre 600 corsi di guida Master Maserati con oltre 8000 partecipanti.