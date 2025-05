Peugeot e Under The Pole insieme per lo sviluppo del progetto Capsule II

Peugeot sostiene Under The Pole, ovvero il programma francese fondato da Ghislain Bardout ed Emmanuelle Périé-Bardout nel 2008, nello sviluppo del progetto Capsule II; parliamo di un nuovo sistema di osservazione subacquea che vedrà la luce a partire dal 2026. La collaborazione, che nasce dalla condivisione con Peugeot dell’ambizione di utilizzare la scienza e la tecnologia nella protezione dell’ambiente con particolare interesse verso gli oceani, permetterà di migliorare l’ergonomia e la durata dei materiali. Particolare interesse sarà rivolto anche ai sistemi di comunicazione disponibili a bordo, in modo da garantire alti valori di sicurezza e comfort agli scienziati che si renderanno protagonisti del progetto.

Il programma partecipato da Peugeot permetterà pure di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di tale causa. D’altronde il progetto Capsule II rappresenta una nuova generazione di strutture di osservazione subacquea che Under The Pole sta già sviluppando per l’esplorazione e la protezione degli oceani, a partire dal 2026. La capsula Under The Pole attuale è stata progettata come un habitat subacqueo temporaneo e permette agli scienziati di rimanere immersi per lunghi periodi, fino a un massimo di circa tre giorni. Questa dispone di oblò che permettono di avere a disposizione una vista panoramica sott’acqua, facilitando anche l’osservazione delle specie marine e lo studio degli ecosistemi. Tuttavia il feedback degli utilizzatori a bordo dell’habitat ha rivelato alcuni limiti di utilizzo che ora col progetto Capsule II, collaborato da Peugeot, vogliono essere migliorati.

L’esperienza di Peugeot viene messa al servizio dei progetti di Under The Pole

Il progetto Capsule II di Under The Pole beneficerà allora dell’apporto di Peugeot, così come del Design Studio di Stellantis, per l’ottimizzazione completa degli interni e della struttura; soluzioni utili a migliorarne l’esperienza abitativa e lavorativa a bordo.

Già definiti gli obiettivi che Peugeot metterà al centro per il miglioramento del progetto Capsule II:

Ottimizzazione degli spazi esterni e delle attrezzature per una maggiore facilità nell’utilizzo;

Adozione di un nuovo design ergonomico degli interni, che include spazi abitativi ridisegnati su misura per gli usi e le esigenze delle varie missioni di esplorazione, per migliorare le prestazioni attraverso un maggiore benessere a bordo;

Utilizzo di nuovi materiali più accoglienti e più durevoli;

Riprogettazione e integrazione dei blocchi tecnici relativi ai sistemi di comunicazione con l’adozione di una connettività migliorata e nuove tecnologie.

In questo modo Capsule II sarà lanciata entro l’estate del 2026, mentre a partire già da questo mese di maggio Peugeot e Under The Pole lavoreranno in sinergia per migliorare l’esperienza di bordo alla ricerca delle soluzioni migliori per l’ottimizzazione del design di bordo. Al concetto di design utilizzato seguiranno le successive fasi di ingegnerizzazione e produzione di Capsule II. Sino dall’avvio della collaborazione, Peugeot e Under The Pole hanno condiviso una visione comune in termini di formazione, sostenibilità e innovazione. Combinando così l’esperienza di Peugeot nel campo del design e della tecnologia applicata, con l’esperienza di Under The Pole nell’esplorazione subacquea, il progetto Capsule II rappresenta un passo significativo nella partnership per continuare l’esplorazione subacquea garantendo comfort e sicurezza degli scienziati.