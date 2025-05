Jeep Gladiator Dark Sky: prime immagini della nuova edizione speciale

Jeep Gladiator, l’unico pick-up open-air del settore, aggiunge un valore aggiunto, unito alle inconfondibili dotazioni Jeep, con la nuova edizione Jeep Gladiator Dark Sky. Mentre il marchio Jeep, riconosciuto come il marchio più patriottico d’America per il 24° anno consecutivo, continua ad offrire una scelta più ampia ai propri clienti, il Gladiator Dark Sky si posiziona in modo unico all’interno della gamma e del segmento.

Il Jeep Gladiator Dark Sky, basato sull’allestimento Sport S, combina le caratteristiche più apprezzate in un’unica soluzione. Il cofano dal design performante richiama lo stile Mojave, ideale per avventure nel deserto. I parafanghi svasati, in perfetta armonia con la carrozzeria, conferiscono un look robusto e distintivo. Gli inserti paraurti nero lucido aggiungono un tocco di eleganza, mentre i distintivi e le decalcomanie scure completano il carattere unico di questa versione. Inoltre, per la prima volta, il Gladiator Dark Sky offre agli acquirenti la possibilità di optare per un tetto rigido opzionale in tinta con la carrozzeria, garantendo un’opzione di personalizzazione ulteriore per adattarsi a diverse preferenze estetiche e funzionali.

L’equipaggiamento di serie aggiuntivo è disponibile in bundle a un prezzo consigliato di $ 1.495, amplificando il valore di Jeep Gladiator Dark Sky rispetto all’acquisto separato. L’equipaggiamento di serie aggiuntivo include un sistema di infotainment con schermo da 12,3 pollici e Uconnect 5, la suite di dispositivi di sicurezza attiva Jeep, tra cui cruise control adattivo e avviso di collisione frontale, e un volante premium rivestito. I clienti possono anche scegliere i comfort e le caratteristiche più importanti per l’avventura per il proprio Gladiator Dark Sky.

Jeep Gladiator Dark Sky vanta la capacità di affrontare la routine quotidiana in città e le attività fuori dai sentieri battuti. Grazie agli assali anteriore e posteriore Dana 44 heavy-duty del Gladiator, con disconnessione dell’assale anteriore, piastre di protezione per trasmissione e gruppo di rinvio, oltre a 25 cm di altezza da terra standard, il Dark Sky è a suo agio tanto sui sentieri quanto nelle attività di traino e trasporto. Il Gladiator offre una capacità di traino massima di 7.700 libbre (circa 1.900 kg) ineguagliabile nel segmento e un carico utile 4×4 di 1.725 libbre (circa 830 kg) il migliore della categoria. Gli ordini per il Gladiator Dark Sky sono ora aperti.