Chrysler, Dodge, Jeep e Ram annunciano una partnership per celebrare il 250° anniversario dell’America

I marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram hanno annunciato oggi la loro partnership con America250, l’organizzazione bipartisan incaricata dal Congresso di guidare la commemorazione della firma della Dichiarazione d’Indipendenza. Questi importanti marchi americani fungeranno collettivamente da sponsor automobilistici esclusivi di America250, unendosi a un gruppo crescente di aziende che supportano la programmazione per coinvolgere 350 milioni di americani in questo monumentale traguardo.

Chrysler, Dodge, Jeep e Ram lanciano la campagna “America Made Us” per la celebrazione annuale dell’America250

Chrysler, Dodge, Jeep e Ram – parte dell’iconico portafoglio di marchi automobilistici di Stellantis – hanno lanciato oggi il video della campagna “ America Made Us ” sui loro canali social in segno di riconoscimento per la celebrazione che dura da un anno.

“Chrysler, Dodge, Jeep e Ram sono tra i marchi americani più iconici e saranno partner chiave nell’aiutare America250 a portare avanti i nostri programmi e la nostra missione”, ha dichiarato Rosie Rios, presidente di America250. “Mentre commemoriamo 250 anni di storia della nostra nazione, questa partnership rappresenta la forza della collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per coinvolgere le comunità in tutto il paese e in tutto il mondo in modi significativi e stimolanti”.

“I marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram occupano un posto speciale nel cuore di molti americani, che si tratti della toccante campagna ‘Imported from Detroit’, che ha puntato i riflettori su una città americana risorta dalle sue ceneri, o di ‘God Made a Farmer’ di Ram, che ha reso omaggio ai braccianti agricoli americani e alle loro famiglie”, ha dichiarato Olivier Francois, direttore marketing globale. “L’America, la sua gente, le sue tradizioni, la sua storia, ispirano tutto ciò che facciamo, il modo in cui lo facciamo e il modo in cui sogniamo i nostri prossimi 250 anni insieme. La nostra campagna “America Made Us” durerà un anno e celebrerà il 250° anniversario dell’America e le persone che hanno reso, e continuano a rendere, i nostri marchi ciò che sono oggi.”

Trovare la voce giusta per raccontare la storia dei marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram è stato fondamentale per Francois. Lui e il suo team hanno ripreso l’iconico film Chrysler ” Imported from Detroit ” e il narratore Kevin Yon, scomparso nel 2018. Con l’approvazione della famiglia di Yon, il team di Francois ha utilizzato l’intelligenza artificiale con registrazioni precedenti della voce di Yon per dare vita al video di “America Made Us”.

Francois ha affermato: “Quattordici anni dopo, consideriamo ancora Kevin e la sua voce leggendaria tra le nostre mura, quella dietro l’inno di ritorno della nostra azienda nel 2011, e quindi per noi non c’era voce migliore per annunciare questa partnership storica.”

Ciascuno dei quattro iconici marchi statunitensi avrà un ruolo centrale nelle celebrazioni dell’America250, che dureranno un anno, e che includerà la fornitura di una flotta di veicoli che accompagnerà gli eventi ufficiali dell’America250 in tutto il paese. Inoltre, i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram presenteranno ciascuno un’A250 in edizione limitata all’interno del proprio portfolio per celebrare le celebrazioni che dureranno un anno.

Per celebrare il lancio della campagna “America Made Us“, Stellantis presenterà un involucro edilizio a tema America250 presso la sua sede centrale nordamericana ad Auburn Hills, Michigan, in vista del Memorial Day. I marchi annunceranno ulteriori attivazioni, campagne creative e altri modi in cui questa partnership prenderà vita nel prossimo anno.