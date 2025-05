Alfa Romeo è stata la vera protagonista di FuoriConcorso 2025 con tante novità

Un vasto pubblico di collezionisti, esperti e appassionati da tutto il mondo ha partecipato alla due giorni di FuoriConcorso 2025, evento prestigioso che dal 2019 celebra la cultura automobilistica con esposizioni tematiche di auto rare e d’epoca in suggestive location affacciate sul Lago di Como. Il tema di quest’anno, Velocissimo – Italian Race Cars, ha esaltato il fascino dinamico delle vetture da corsa italiane, tra cui alcune tra le più iconiche creazioni Alfa Romeo, che continuano a risuonare nell’immaginario collettivo.

Alfa Romeo è stata la vera protagonista dell’evento sul Lago di Como, con una straordinaria esposizione di auto storiche

Come Official Partner, Alfa Romeo ha incantato i visitatori con una mostra di circa 15 vetture leggendarie, allestita nei giardini della splendida Villa Sucota, trasformata per l’occasione in una vera “Casa Alfa Romeo”, uno spazio esclusivo dedicato al marchio della sportività italiana dal 1910. Tra i pezzi esposti, provenienti dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese e da collezioni private, figuravano modelli celebri come la 6C 1750 Gran Sport del 1930, la Giulia TZ2 del 1965, la 33 TT 12 del 1975 e la GP Tipo 159 “Alfetta” del 1951. A completare la collezione, la nuova 33 Stradale, progettata per garantire prestazioni da pista senza rinunciare al comfort e alla praticità per l’uso quotidiano.

Inoltre, in questa location di rara bellezza, venerdì sera si è tenuta la presentazione ufficiale del libro Alfa Romeo 33 Stradale. Un’opera editoriale di grande valore, realizzata interamente dal team Alfa Romeo, che racconta la genesi della nuova 33 Stradale. In particolare, davanti a un pubblico di professionisti appassionati del settore, alcuni autori del libro hanno raccontato l’entusiasmo, le sfide e le intuizioni che hanno accompagnato ogni fase di questa straordinaria avventura creativa, mostrando tutte le emozioni nel ripercorrere le tappe salienti di un ambizioso progetto one-off.

Svelata nel 2023 e prodotta in soli 33 esemplari, la nuova fuoriserie omologata per la circolazione su strada rappresenta il ritorno della leggendaria 33 Stradale, icona degli anni ’60, da molti considerata una delle auto più belle di sempre, derivata direttamente dalla Tipo 33, un tempo grande protagonista del motorsport mondiale. Il lancio di questa esclusiva opera editoriale ha dunque segnato uno dei momenti più intensi dell’intero weekend sul Lago di Como, suggellando il legame profondo tra il pubblico e un brand che continua a ispirare la sportività del XXI secolo.

Pubblicato da Rizzoli e distribuito attraverso un accordo di licenza globale con Rizzoli e Rizzoli International, in italiano e inglese, il volume “Alfa Romeo 33 Stradale” sarà in libreria dal 10 giugno (248 pp., prezzo consigliato 85 euro) ed è destinato a diventare un punto di riferimento per collezionisti e appassionati. Nel dettaglio, dopo un’introduzione di Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, la narrazione è suddivisa in capitoli firmati dai protagonisti: Jean-Philippe Imparato, allora Amministratore Delegato del marchio; Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Alfa Romeo; Cristiano Fiorio, Responsabile del Progetto 33 Stradale; Alejandro Mesonero-Romanos, Responsabile del Design; Daniel Tiago Guzzafame, Product Manager; ed Eligio Catarinella, Responsabile Marketing.

Curato in ogni dettaglio, il libro riflette lo stesso approccio sartoriale con cui è stata concepita la nuova 33 Stradale. Del resto, con il suo design scultoreo, le prestazioni mozzafiato e la cura artigianale maniacale, questa coupé due posti riassume perfettamente lo spirito Alfa Romeo: credere con audacia nelle proprie idee, fino a trasformare una leggenda del passato in una visione tangibile del futuro.