Con il nuovo Piano Italia conosceremo le vere date di debutto delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Sembra ormai certo che il debutto delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia verrà rinviato. Questo in quanto ci vuole tempo per poter inserire i nuovi motori termici, dato che inizialmente era previsto che le due vetture sarebbero state solo elettriche. Si parla addirittura del 2027 per il debutto di entrambi i modelli ma al momento si tratta di date non confermate. Per conoscere effettivamente quando le due auto del biscione saranno svelate dovremo aspettare probabilmente che Stellantis sveli il nuovo piano Italia aggiornato, cosa che dovrebbe avvenire tra circa due settimane.

Tra un paio di settimane sapremo quando debutteranno le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Parlando con la stampa nelle scorse ore il CEO di Alfa Romeo Santo Ficili aveva detto: “Stiamo lavorando sulle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: avevamo intrapreso la strada dell’elettrico, ma ora è necessario sviluppare anche motori endotermici. Stiamo quindi definendo con precisione le tempistiche, sia per la nuova Alfa Romeo Giulia che per la nuova Stelvio. Siamo già nel 2026? Ve lo faremo sapere presto”.

Ovviamente la notizia del sicuro rinvio del debutto dei due modelli sta creando molta delusione tra i numerosi fan della casa automobilistica del biscione che aspettavano con trepidazione la loro presentazione. Ricordiamo che originariamente era previsto che Stelvio debuttasse nel 2025 e Giulia nel 2026. A questo punto però nella migliore delle ipotesi vedremo entrambe nel 2026 mentre nella peggiore dovremo aspettare addirittura il 2027.

Qualcuno ipotizza che magari ci sarà prima una presentazione della versione elettrica di Alfa Romeo Stelvio e Giulia che sarebbe già pronta ma al momento non è chiaro se davvero le cose andranno così. Ricordiamo che questi due modelli sono fondamentali per il rilancio del biscione che vuole definitivamente trasformarsi nel vero e unico brand premium globale del gruppo Stellantis e che per questo punterà forte su entrambi questi modelli.