La genesi della nuova Alfa Romeo 33 Stradale ora in un libro da collezione

È un’opera editoriale di grande pregio quella che coinvolge la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, nata dalla volontà del Costruttore del Biscione in collaborazione con Rizzoli. Un vero e proprio tributo alla forza delle idee, ma anche a quella necessità di superare ogni ostacolo insita da sempre nella storia di Alfa Romeo.

Si chiama semplicemente “Alfa Romeo 33 Stradale” il libro edito da Rizzoli, un volume elegante e curato in ogni dettagli che con le parole e le immagini vuole dare prova della genesi della nuova 33 Stradale. La sportiva prodotta in soli 33 esemplari, tutti venduti nell’immediatezza, è ragionevolmente un capolavoro italiano che incarna lo spirito visionario del costruttore. L’anteprima e la presentazione ufficiale del libro avranno luogo presso Villa Sucota, sulle rive del Lago di Como; si tratta dell’iconica location che fa da scenografia all’evento del Fuori Concorso 2025 di cui Alfa Romeo è anche partner ufficiale; per l’occasione Villa Sucota diventa Casa Alfa Romeo grazie anche all’imponente esposizione di modelli iconici per la storia del marchio, così come la nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Il libro che mette al centro la nuova Alfa Romeo 33 Stradale guarda ai protagonisti del progetto

La narrazione del libro, dopo un incipit dell’attuale CEO di Alfa Romeo, Santo Ficili, passa per capitoli firmati dai principali protagonisti del progetto stesso che ha portato alla nascita dell’Alfa Romeo 33 Stradale. In questo modo il punto di vista che ne risulta è diretto e autentico. La narrazione è quindi scandita da Jean-Philippe Imparato, allora CEO del marchio; Lorenzo Ardizio, Curatore del Museo Alfa Romeo; Cristiano Fiorio, Responsabile del Progetto 33 Stradale; Alejandro Mesonero-Romanos, Responsabile del Design Alfa Romeo; Daniel Tiago Guzzafame responsabile del prodotto ed Eligio Catarinella, Responsabile Marketing Alfa Romeo.

Sfruttando i loro ricordi viene fuori un racconto corale che mette in luce le scelte che si nascondono dietro la genesi della nuova 33 Stradale, accanto ad emozioni, sfide e all’entusiasmo condiviso durante tutto il percorso che ha condotto al progetto finale. D’altronde in appena due anni il progetto, dal foglio bianco, si è trasformato in un prodotto concreto e reale mantenendo le promesse fatte a chi ha creduto sin da subito in un progetto unico e fortemente iconico. La follia e il coraggio sono dunque al centro della nuova Alfa Romeo 33 Stradale, come fu nel caso della sua progenitrice del 1967. Oggi, con la stessa audacia e visione, il team Alfa Romeo ha ideato e sviluppato la sua erede naturale, grazie a un lavoro meticoloso portato avanti dall’inedito progetto della “Bottega Alfa Romeo” con passione autentica, ricerca dell’eccellenza e rispetto per un Heritage straordinario come pochi altri al mondo.

Il libro “Alfa Romeo 33 Stradale”

Un approccio del tutto simile a quello posto al centro della realizzazione del libro dove le immagini e i testi sono stati curati internamente, con la stessa passione e attenzione che ha governato la genesi della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Il volume è impreziosito da una selezione esclusiva di immagini di proprietà Alfa Romeo, molte delle quali inedite, che documentano ogni fase del progetto con intensità e autenticità. Inoltre, ogni scelta editoriale, dall’approccio grafico alla scelta della carta, riflette la volontà di restituire al lettore un’esperienza estetica e sensoriale all’altezza della nuova sportiva del Biscione. Ne viene fuori un libro da collezionare, esplicitamente dedicato agli appassionati dell’automobilismo italiano oltre che un autentico tributo alla forza delle idee, alla capacità di superare ogni ostacolo e alla bellezza di credere realmente in qualcosa di straordinario.

Il libro “Alfa Romeo 33 Stradale” sarà distribuito tramite accordo di licenza a livello globale da Rizzoli e Rizzoli International in lingua italiana e in inglese. Inoltre, ai 33 possessori della nuova Alfa Romeo 33 Stradale sarà riservata un’edizione esclusiva, custodita all’interno di un elegante cofanetto dedicato. Un po’ per confermare la filosofia “tailor made” che ha ispirato l’intero progetto sin dalle prime fasi.