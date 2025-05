Nuova Alfa Romeo Stelvio: la versione BEV sarà mostrata entro fine anno

Sul web si discute sul probabile spostamento della presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio. La notizia è stata parzialmente confermata dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili che però non si è voluto sbilanciare dicendo che stanno attualmente valutando la situazione. Come vi abbiamo scritto il problema riguarda l’introduzione di motori termici in una vettura che inizialmente era stata pensata per essere solo elettrica. A quanto pare l’operazione si sta rivelando un po’ più complicata del previsto.

La nuova Alfa Romeo Stelvio elettrica potrebbe debuttare già nel 2026 ma per le versioni termiche è probabile si debba aspettare il 2027

Sul web c’è chi addirittura ipotizza un debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio nel 2027 e della nuova Alfa Romeo Giulia nel 2028. Al momento però si tratta di voci che non trovano conferme ufficiali. Secondo Quattroruote la situazione è probabilmente meno drammatica di quanto non venga detto online. Dunque sicuramente un ritardo c’è ma secondo il magazine sembra più plausibile un debutto per la versione elettrica di Stelvio già nel 2026 e per quella ibrida nel 2027.

Tra l’altro da Cassino giunge voce che l’approntaggio delle linee produttive alla piattaforma Stla Large è stato già completato. Questo significa che a livello industriale tutto sarebbe pronto per la produzione del modello. Quindi pensare di dover aspettare fino al 2027 sembra esagerato. Addirittura Quattroruote azzarda che le prime immagini della versione BEV della nuova Alfa Romeo Stelvio potrebbe addirittura essere rivelate entro fine anno.

Ad ogni modo l’ipotesi di una anteprima questa estate a questo punto sembra essere davvero molto difficile. Come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo di questa mattina è assai probabile che quando Stellantis svelerà il suo nuovo piano Italia aggiornato tra circa due settimane sarà finalmente confermato quando potremo ufficialmente vedere le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia.