Alfa Romeo: Alejandro Mesonero-Romanos premiato da Barcelona Automobile

Considerato uno dei designer automobilistici più influenti del nostro tempo, Alejandro Mesonero-Romanos, responsabile del design di Alfa Romeo, ha ricevuto l’International Motor Show Award per il Salone dell’automobile di Barcellona 2025. Un prestigioso premio che riconosce il lavoro, la passione e la carriera di individui, organizzazioni e aziende che svolgono un ruolo chiave nel progresso del mondo automobilistico.

Dal 2021 all’avanguardia dello stile “Biscione”, Mesonero-Romanos è riuscito a creare veicoli da sogno grazie alle sue idee, catturate in linee e tratti che hanno sempre una storia alle spalle, e al suo talento nel gestire talenti e team e nel trasmettere loro l’entusiasmo e la passione per l’automobile in un marchio che, da oltre un secolo, parla con il cuore.

Il suo lavoro come responsabile del design Alfa Romeo si è concentrato sulla guida di un ambizioso progetto di trasformazione ed elettrificazione del marchio, mantenendo al contempo l’enorme tradizione estetica ed emozionale del Biscione e il suo DNA dinamico e sportivo.

Concetti e visioni che il marchio ha saputo tradurre in realtà concrete, come dimostra la straordinaria Alfa Romeo 33 Stradale: un’auto che rappresenta molto più di una semplice reinterpretazione della leggendaria fuoriserie del 1967. Realizzata in collaborazione con il designer César Barreau, questa creazione si presenta come un autentico manifesto di stile e passione automobilistica, capace di rendere un tributo moderno e sofisticato a un’icona del passato. Allo stesso tempo, testimonia come l’innovazione tecnologica e il processo di elettrificazione possano coesistere perfettamente con le emozioni della guida pura. Inoltre, anticipa temi stilistici e soluzioni tecniche che caratterizzeranno i prossimi modelli firmati Alfa Romeo.