50 anni di Opel Ascona B e Manta B: la casa tedesca festeggia al Paul Pietsch Classic

Paul Pietsch, noto per la sua passione per le corse automobilistiche e per il suo ruolo di editore, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dei motori. In suo onore, lo scorso fine settimana si è svolta nella Foresta Nera la 12ª edizione della Paul Pietsch Classic, evento che ha richiamato numerosi appassionati di auto storiche. Opel ha colto l’occasione per celebrare due importanti anniversari: i 50 anni delle iconiche Opel Ascona B e Manta B.

Opel Manta Berlinetta, Manta GSi Exclusiv e Opel Ascona 400 attirano l’attenzione

Tre modelli della collezione Opel Classic – una Manta Berlinetta, una Manta GSi Exclusiv e una Opel Ascona 400 Gruppo 4 – hanno riscosso grande interesse tra i partecipanti. Accanto al fascino delle storiche, ha fatto il suo debutto anche la nuova Opel Grandland Hybrid, testimoniando l’evoluzione del marchio verso una mobilità elettrificata e sostenibile. La direzione sportiva della manifestazione ha guidato il tour proprio a bordo del nuovo SUV di punta firmato Opel.

“La Paul Pietsch Classic di quest’anno è stata per noi un’esperienza speciale. In primo luogo, perché abbiamo potuto presentare i nostri modelli Manta e Ascona, veicoli leggendari che non hanno perso nulla del loro fascino fino ad oggi. E in secondo luogo, perché abbiamo intrapreso un nuovo percorso insieme a tutti i partecipanti e alla Paul Pietsch Classic”, afferma Leif Rohwedder, Direttore di Opel Classic, riflettendo su questo fine settimana ricco di eventi.

Quest’anno, per la prima volta, le 107 squadre non sono partite da Offenburg. Il punto di partenza e di arrivo delle due tappe giornaliere è stato il “Motorworld Region Stuttgart” a Böblingen. Da lì, venerdì i partecipanti hanno percorso 254 chilometri attraverso il Giura Svevo fino alla valle del Danubio, a Sigmaringen e ritorno. Sabato la gara di regolarità ha reso giustizia al legame del suo omonimo Paul Pietsch con la sua terra natale. Qui i partecipanti hanno toccato luoghi simbolo come Baiersbronn e Freudenstadt, percorrendo un percorso di circa 230 chilometri attraverso la Foresta Nera.

Anche quest’anno la Paul Pietsch Classic ha offerto il terreno ideale per mostrare le prestazioni delle sportive e bellissime auto d’epoca Opel Manta e Ascona 400. La Manta B occupa un ruolo speciale nella storia automobilistica dell’azienda: nessun altro modello è rimasto sul mercato più a lungo della seconda generazione della Manta. E così, con la Manta 1.9 S Berlinetta blu zaffiro del 1977 e la Manta GSi Exclusiv del 1988, due modelli della stessa serie, ma di decenni diversi, hanno dominato i percorsi più impegnativi.

Anche una famosa auto da corsa, la Opel Ascona 400 Gruppo 4, ha arricchito la lista dei concorrenti. Con questo modello, Walter Röhrl e il suo allora copilota Christian Geistdörfer vinsero il campionato mondiale rally nel 1982. La vettura da allenamento, che nel fine settimana ha percorso le curve della Foresta Nera, del Giura Svevo e della valle del Danubio e che ha una potenza di circa 125 kW (170 CV) e una velocità massima di 190 km/h, corrisponde in gran parte allo standard tecnico della stagione rally del 1982. Altre due Opel classiche di team privati, una Manta 1600 S del 1971 e una Manta 400 del 1982, hanno completato la presenza Opel al rally.

La direzione sportiva della Paul Pietsch Classic ha suscitato scalpore di tutt’altro genere: durante le giornate del rally hanno guidato una nuova Opel Grandland Hybrid. Mentre il conducente e i passeggeri si sono potuti accomodare comodamente sugli spaziosi sedili interni, il nuovo SUV di punta della Opel ha entusiasmato anche dall’esterno i fan e gli spettatori accorsi alla Paul Pietsch Classic. La nuova Grandland brilla per numerose innovazioni. Tra questi rientrano il nuovo 3D Vizor con saetta Opel illuminata e scritta OPEL illuminata sul posteriore, nonché la pluripremiata luce Intelli-Lux HD antiriflesso con oltre 50.000 elementi.