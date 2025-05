La Opel Frontera GRAVEL è davvero pronta a tutto

Opel presenta una audace show car basata sulla nuova Frontera; si tratta della Opel Frontera GRAVEL, un autentico manifesto di robustezza che vuole dimostrare come potrebbe essere una variante fortemente dedita all’avventura del nuovo SUV adatto alle famiglie. Una caratterizzazione che rende la Opel Frontera GRAVEL perfettamente adatta per essere adoperata in contesti difficili e al di là delle strade asfaltate.

Progettata da Opel a Rüsselsheim, è destinata alla sua comunità di appassionati puntando sul rapporto collaborativo con i partner dediti al tuning e ai progetti destinati al motorsport come BlackFish e XS. Si potrà vedere quindi per la prima volta proprio all’evento destinato agli appassionati del genere, ovvero presso la XS Carnight Wörthersee, a Klagenfurt in Austria, in programma il prossimo 30 maggio.

Come ha ammesso Rebecca Reinermann, che è vice president marketing di Opel e Vauxhall, con la Opel Frontera GRAVEL il costruttore tedesco si è spinto ancora più in là nel superamento dei limiti stessi del modello. Immaginando così una versione ancora “più resistente, più audace e all’avanguardia”, ha aggiunto. La necessità è anche quella di testare la domanda nei confronti di una Opel Frontera più audace e robusta che potrebbe vedere la via del debutto in un prossimo futuro.

La Opel Frontera GRAVEL si basa sulla variante elettrica del piccolo SUV del costruttore tedesco

A fare da base per la Opel Frontera GRAVEL c’è la variante puramente elettrica di Frontera che consente di guidare a zero emissioni, in modo da muoversi nella natura sfruttando un rispetto pieno del contesto in cui viene adoperata. In virtù di un baricentro basso e della coppia erogata in maniera preponderante, la Frontera GRAVEL si rende particolarmente adatta per le avventure tipiche della guida in off-road. Per meglio affrontare le sfide più complesse sulle superfici in ghiaia e pietrisco, la Opel Frontera GRAVEL adotta speciali ruote CWE da 7×16 pollici di BORBET.

La carrozzeria, dotata di una colorazione distintiva e di un foiling dedicato, evoca la propensione stessa nei confronti dell’avventura e dell’esplorazione. Il tetto e il cofano, verniciati in nero opaco, contrastano con la lamina “Desert Stone” scelta proprio per caratterizzare questa nuova Opel Frontera GRAVEL. Per avere a disposizione una migliore visibilità nella guida in off-road, nei confronti degli altri, troviamo accenti di colorazione arancione sui retrovisori così come sui paraurti anteriore e posteriore, sullo spoiler e sul logo anteriore che completano così l’idea di un aspetto audace e sempre accattivante.

L’aspetto marcatamente robusto è ulteriormente corroborato dalla presenza di un verricello con gancio montati anteriormente, vani portaoggetti laterali nella parte posteriore e un robusto portapacchi con struttura a traliccio; elementi che sono stati progettati per massimizzare la capacità di carico dell’attrezzatura per tutte le avventure da affrontare. Ulteriori faretti esterni sono montati sul portapacchi Thule Canyon XT e sul cofano, offrendo la disponibilità di un’eccellente visibilità per la guida notturna sui terreni più accidentati. Anche all’interno dell’abitacolo il tema audace e robusto si rivede con un certo interesse, puntando su forti contrasti pur avendo a disposizione sedili comodi e rifiniti in microfibra con caratterizzazioni in arancione brillante e cielo nero.