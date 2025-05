Opel premiata in Germania per i suoi corsi di formazione

Offrire percorsi formativi moderni che offrano la possibilità di un ingresso di successo nel mondo del lavoro è una tradizione presso Opel, che dura da 160 anni. La società di analisi e consulenza ServiceValue ha ora sottolineato quanto sia convincente e lungimirante la formazione cooperativa del marchio con il fulmine : ha nominato la casa tedesca vincitrice del settore tra i produttori di automobili nello studio “Dual Study: Germany’s Top Trainers 2025” .

Opel, in collaborazione con le università, offre le migliori opportunità di ingresso nella carriera

“Siamo lieti di essere stati riconosciuti come il miglior produttore di automobili nel suo programma di formazione duale”, afferma Ralph Wangemann, direttore delle risorse umane e del lavoro di Opel. “Aprire nuovi percorsi di carriera ai giovani è fondamentale per noi. Questo include, in particolare, i programmi di laurea doppia e cooperativa che abbiamo avviato in collaborazione con le università regionali. Lo studio dimostra in modo impressionante che questo percorso è vincente sia per chi inizia a lavorare, sia per noi come azienda.”

Per lo studio “Dual Study: Germany’s Top Trainers 2025”, ServiceValue ha combinato i dati provenienti dal monitoraggio dei social media e da un questionario online completo. Durante il processo di monitoraggio, sono state valutate le prestazioni in varie aree tematiche; il questionario era composto da diverse categorie che andavano da “dati strutturali sull’azienda e sul programma di studio duale” a “successo formativo e occupazione”, ponderate in base a punti. Il rispettivo vincitore del settore – Opel tra le case automobilistiche – ha ricevuto alla fine 100 punti, stabilendo così il punto di riferimento nel settore. Il periodo di studio è stato da maggio 2023 ad aprile 2025.

La posizione di vertice di Opel non è una coincidenza. Da anni l’azienda collabora con le università delle diverse regioni e in diverse sedi per offrire ai giovani opportunità formative moderne, interessanti e orientate al futuro. Gli interessati possono attualmente scegliere tra i seguenti programmi combinati di formazione/laurea presso Opel.