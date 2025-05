Fiat: da Grande Panda alla 500 a maggio 2025 sconti fino a 11.000 euro

A maggio 2025 Fiat si segnala per una gran moltitudine di promozioni previste nel nostro paese con l’obiettivo di aumentare ulteriormente le vendite di auto. Dalla Grande Panda fino alla 500 elettrica sono tante le vetture che per tutto questo mese vengono offerte a prezzi molto interessanti. Si tratta di un modo di venire incontro ai propri clienti in un momento in cui il prezzo delle auto sembra essere schizzato allo stelle.

Sconti interessanti fino a 11.000 euro a maggio 2025 in Italia per la gamma Fiat

Sicuramente la promozione più interessante è quella che riguarda Fiat 500e. La vettura infatti per tutto il mese viene proposta con uno sconto sul prezzo di listino di 11.000 euro. Il prezzo infatti scende da 29.950 euro a 18.950 euro, questo però solo in caso della rottamazione di un veicolo fino ad Euro 4 e di un finanziamento. Sul sito di Fiat viene fatto un esempio di finanziamento che prevede un anticipo di 2.718 euro, poi 35 rate da 199 euro ciascuna, e una rata finale di 13.221,25 euro.

In promozione anche la Fiat Grande Panda. Il modello ibrido POP può essere acquistato a 16.950 euro anziché 18.900, con opzione di rottamazione e finanziamento. È possibile optare per un anticipo zero, pagando 253 euro al mese per 35 rate, con TAN (fisso) al 5,99% e TAEG all’8,39%, oltre a una rata finale di 11.502,3 euro, per un totale di 20.412,52 euro.

La Fiat Panda elettrica RED è in offerta a 22.950 euro, considerando rottamazione e finanziamento, mentre la Panda standard è disponibile a 10.650 euro. Per quest’ultima, l’anticipo non è richiesto, con 35 rate mensili di 173 euro, TAN (fisso) all’8,75% e TAEG del 12,66%, più una rata finale di 8.025,15 euro, per un totale di 14.120 euro.

La Fiat 600 elettrica RED ha uno sconto di 3.000 euro, venduta a 32.950 euro invece di 35.950, mentre la 600 Hybrid è in vendita a 20.450 euro anziché 25.450, sempre con rottamazione e finanziamento. Infine, la Fiat Tipo 1.6 diesel da 130 cavalli è disponibile a 16.200 euro per tutto maggio, anziché 18.200.