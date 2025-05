Fiat Grande Panda: la versione a benzina con prezzo economico potrebbe minacciare Fiat Panda?

Fiat Panda continua ad essere l’auto più venduta in Italia come del resto accade da anni nonostante la presenza di questo modello sul mercato sia ormai di lunghissima data. Le cose però potrebbero cambiare a breve in quanto Fiat ha fatto sapere nelle scorse ore una novità importante relativa alla nuova Fiat Grande Panda.

Pericolo Fiat Grande Panda a benzina per l’attuale Fiat Panda?

A quanto pare questa vettura avrà una versione più economica con lo stesso motore a benzina della Citroen C3, che arriverà nel corso dei prossimi mesi. Al momento il prezzo non è stato ancora confermato. Tuttavia si ipotizza che questo possa essere vicino a quello della versione a benzina della gemella Citroen C3 che parte da 15.900 euro. Questo però secondo alcuni potrebbe causare non pochi problemi all’attuale Fiat Panda che in Italia parte dallo stesso prezzo anche se praticamente ogni mese è protagonista di una promozione con la quale è possibile averla ad un prezzo nettamente più basso.

Al momento non è chiaro in quali mercati dell’Europa arriverà Fiat Grande Panda a benzina ma è facile ipotizzare che possa dare un po’ di fastidio alla Fiat Panda. Questa però dato che è sempre più vicina alla fine della sua carriera potrebbe ridurre un po’ i prezzi per rimanere il modello più conveniente tra i due in attesa che arrivi la futura generazione, la nuova Fiat Pandina, che come vi abbiamo scritto in alcuni nostri precedenti articoli, potrebbe anticipare di qualche anno il suo arrivo sul mercato che per il momento però rimane previsto entro il 2030.

Al momento non sappiamo esattamente cosa accadrà in proposito. Vedremo quali saranno le prossime mosse della principale casa automobilistica italiana. Una cosa però è certa: il marchio torinese punta forte sulla Fiat Grande Panda che nei prossimi anni sarà venduta in 300 mila unità all’anno a livello globale grazie all’arrivo di numerose versioni tra cui la GPL, quella a benzina, quella con cambio automatico, l’elettrica low cost e quella a lunga autonomia.