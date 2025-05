Citroen DS Le Caddy, la cabriolet francese che incanta Villa d’Este

Sono trascorsi ben 70 anni dal debutto rivoluzionario della Citroen DS al Salone dell’Automobile di Parigi del 1955, un momento storico che ha cambiato per sempre il concetto di eleganza su quattro ruote. Con la DS, la casa francese ridefinì il concetto di mobilità di lusso, unendo tecnologia d’avanguardia, stile visionario e un comfort impareggiabile per l’epoca.

Voluta da Pierre Boulanger per sostituire l’iconica Traction Avant, la DS divenne realtà solo 17 anni più tardi grazie all’unione di menti brillanti. Parliamo dell’ingegnere aeronautico André Lefèbvre, il geniale Paul Magès, padre delle sospensioni idropneumatiche e dei sistemi idraulici integrati, e l’estro creativo dell’italiano Flaminio Bertoni, designer e scultore.

Il risultato fu un’auto che ancora oggi incarna l’ideale di innovazione francese. Tra le innumerevoli versioni prodotte, una in particolare cattura l’immaginario collettivo, ovvero la DS Cabriolet “Le Caddy“, creazione sartoriale del maestro carrozziere Henri Chapron, soprannominato il couturier dell’automobile. Chapron, stregato dalla raffinatezza della DS, ne realizzò una sua versione open-top, che fu presentata per la prima volta nel 1958 con il nome “La Croisette”.

Il successo si rivelò tale che Citroen decise di collaborare direttamente con lui, fornendogli i telai per la realizzazione della DS Décapotable d’Usine. Tuttavia, Chapron non si accontentava. La sua ossessione per la perfezione lo portò a creare Le Caddy, una vera e propria opera d’arte a motore, con carrozzeria scolpita a mano, linea aerodinamica filante e interni degni dell’alta moda parigina.

Con una produzione limitata a soli 34 esemplari tra il 1959 e il 1968, questa DS decappottabile artigianale è oggi un raro gioiello dell’automobilismo. Questo weekend, Le Caddy sarà tra le protagoniste del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, affacciata sulle sponde del Lago di Como. Un’occasione unica per ammirare da vicino una delle icone più affascinanti dell’epoca d’oro dell’auto francese. Staremo a vedere se riuscirà a stregare anche la giuria del Concorso.