Fiat Panda: la prima generazione incontra la nuova Grande Panda in Germania a “Mercato Italiano”

In occasione del tradizionale “Mercato Italiano”, la fiera delle auto d’epoca di Francoforte ha celebrato ancora una volta lo stile di vita italiano per un’intera giornata. L’ampio cortile del centro dedicato alle auto d’epoca, nella parte orientale della città, sul fiume Meno, si è riempito fin da subito di veicoli storici di marchi italiani. La Fiat Panda ha avuto un ruolo di primo piano. I visitatori sono arrivati ​​con diverse versioni dell’auto cult degli anni ’80. Nella Città delle Classiche, queste “grandi auto” (uno slogan pubblicitario dell’epoca) hanno incontrato le loro eredi moderne, la Fiat Grande Panda e l’attuale Fiat Panda. Entrambi i modelli facevano parte della presentazione FIAT al Mercato Italiano.

La nuova Fiat Grande Panda non solo combina la tecnologia moderna con gli elementi di design iconici del modello originale. FIAT crea anche un ponte con il passato attraverso la sua pubblicità: la superstar del reggae Shaggy è un partner di spicco. Il musicista di origine giamaicana ha registrato una versione modernizzata della sua hit “Boombastic” appositamente per lo spot umoristico della nuova Fiat Grande Panda ( Link ).

I visitatori del “Mercato Italiano” hanno potuto scoprire di più anche sui modelli 100% elettrici di Abarth. L’Abarth 500e [consumo energetico 17,1-18,8 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2 : A] e l’Abarth 600e [consumo energetico 17,5-18,9 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km, classe di CO2: A] portano lo spirito del marchio tradizionale nel presente.

Il fondatore dell’azienda, Carlo Abarth, si è guadagnato la reputazione di maestro preparatore principalmente grazie ai miglioramenti prestazionali apportati a vari modelli FIAT. La Fiat 600, che celebra il suo 70° anniversario nel 2025, ha avuto un ruolo fondamentale in questo percorso. Abarth ha trasformato la piccola auto, che all’epoca ricopriva in Italia un ruolo simile a quello del Maggiolino in Germania, in una delle auto da corsa di maggior successo degli anni ’50 e ’60. Non a caso, l’attuale Abarth 600e, con una potenza fino a 207 kW (280 CV), è il modello di serie più potente di sempre del marchio.