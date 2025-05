Jeep: “Groundhog Day” con Bill Murray nominato miglior spot americano del 21° secolo

L’iconico spot del Super Bowl 2020 del marchio Jeep, “Groundhog Day”, con Bill Murray, si è aggiudicato il titolo di Miglior Pubblicità Americana del XXI Secolo, assegnato dagli elettori durante la prima edizione della Campaign Cup 2025 di Campaign US.

Lo spot pubblicitario candidato agli Emmy ha dato una svolta al film originale “Ricomincio da capo” presentando Jeep Gladiator

Da marzo a metà maggio, Campaign US ha chiesto agli elettori di selezionare i loro spot preferiti tra 16 diverse selezioni per decretare il vincitore. La fase finale ha visto contrapposti il ​​peripatetico Murray e “Groundhog Day” alla leggendaria Betty White e allo spot del Super Bowl di Snickers, “You’re Not You When You’re Hungry”. “

Se dovessi rivivere una produzione più e più volte, sceglierei ‘Groundhog Day’. È stata intrisa di magia fin dall’inizio”, ha dichiarato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “Dal fortuito incontro con Bill Murray cinque anni prima di scoprire che il Giorno della Marmotta cadeva proprio la domenica del Super Bowl per la seconda volta in 54 anni, alla caccia per trovarlo e convincerlo a dire ‘sì’, portando con sé i colleghi Bob Doyle e Stephen Tobolowsky, sembra ancora un sogno. Siamo felicissimi del riconoscimento di Campaign US e dei nostri fan che hanno votato, e non vorremmo niente di meglio che condividere l’emozione con la nostra star Bill Murray, ma non riusciamo a trovarlo per dargli la bella notizia! Ma siamo sicuri che ne sarebbe entusiasta.”

Francois, la cui serie di opere, tra cui “Ricomincio da capo” e “Imported from Detroit”, lo ha portato ad essere inserito nella venerata Advertising Hall of Fame lo scorso anno, ha parlato in diverse interviste della sua ricerca dell’inafferrabile Murray, tristemente noto per l’impossibilità di contattarlo. Quasi cinque anni dopo aver incontrato Murray per la prima volta a una cena di un amico comune, e meno di due settimane prima della messa in onda del Super Bowl del 2 febbraio, Francois e Murray girarono lo spot che è diventato un classico.

Lo spot televisivo di 60 secondi ” Ricomincio da capo “, trasmesso durante il Super Bowl LIV il Giorno della marmotta, domenica 2 febbraio 2020, vedeva Murray riprendere il suo famoso ruolo di Phil Connors dal film originale del 1993. Lo spot ha dato una svolta al film originale “Ricomincio da capo” usando la Jeep Gladiator come veicolo di fuga di Phil Connors con la marmotta. Lo spot è stato girato a Woodstock, Illinois, la stessa location del film del 1993.

Il Super Bowl LIV e il Giorno della marmotta sono caduti lo stesso giorno solo per la seconda volta nei 54 anni di storia del Super Bowl. Lo spot è stato un successo immediato, vincendo il concorso annuale AdMeter di USA Today (sbaragliando altri 61 spot). È stato anche candidato agli Emmy Award come miglior spot pubblicitario ed è stato lo spot del Super Bowl più visto sui social media quell’anno.

L’ultimo giorno di produzione dello spot, Murray ha dichiarato sul set: “Questo è il mio primo spot. Sono contento di averlo fatto con voi (Jeep)”. Murray ha poi aggiunto: “E sono contento che questo sia anche il mio ultimo spot”. La campagna “Groundhog Day” del marchio Jeep è stata creata in collaborazione con la pluripremiata agenzia creativa Highdive.