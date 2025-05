Alfa Romeo è mobility partner della 37a ASICS Austrian Women’s Run di Vienna

Alfa Romeo entra nella fase successiva ed è ancora una volta il partner per la mobilità dell’ASICS Austrian Women’s Run ( https://www.oesterreichischer-frauenlauf.at/de). I veicoli Alfa Romeo, in particolare la Junior, saranno esposti come safety car e anche come veicoli da esposizione. Alla 37a ASICS Austrian Women’s Run, che si terrà il 25 maggio al Prater di Vienna, più di 28.000 donne e ragazze daranno un esempio di coraggio, solidarietà e fiducia in se stesse.

Alfa Romeo ha ampliato il suo impegno come mobility partner dell’ASICS Austrian Women’s Run

Anche quest’anno prenderà parte la campionessa Julia Mayer. È la maratoneta più veloce d’Austria e ambasciatrice del marchio Alfa Romeo. La collaborazione tra l’atleta di punta e lo storico marchio italiano è iniziata nel 2023. Da allora, l’appassionata guidatrice di una Alfa Romeo ha contribuito ad aumentare ulteriormente la notorietà del marchio e a guidare l’attuale trend di crescita.

Quest’anno è stato lanciato #teamALFA. 10 ragazze e donne hanno mostrato in un video cosa significa per loro “correre come una ragazza”. Il momento clou del #teamALFA è stata la sessione di allenamento esclusiva tenuta da e con Julia Mayer, le esclusive scarpe da running ASICS, le magliette da running da donna con il marchio #teamALFA e la partenza nella categoria dei runner d’élite.

Saranno esposte anche alcune vetture della casa automobilistica biscione, in particolare la nuova Alfa Romeo Junior, utilizzata come safety car durante la gara. La vettura sportiva compatta premium è disponibile come mild hybrid, come veicolo elettrico e ora anche nella versione a trazione integrale Q4. La vettura elettrica Junior sarà presto disponibile nei negozi anche nella versione sportiva Veloce.

Grégory Hardouin, Amministratore Delegato di Alfa Romeo in Austria ha dichiarato: “Alfa Romeo è sinonimo di sportività e passione italiana, il che la rende un partner di mobilità eccellente per la 37a ASICS Austrian Women’s Run. Sono lieto che anche Julia Mayer, ambasciatrice del nostro marchio in Austria, partecipi alla corsa. Per un marchio automobilistico sportivo, la Women’s Run è l’ambiente ideale per presentarsi al pubblico.Coraggio, solidarietà e fiducia in se stessi sono importanti tanto per il nostro tradizionale marchio italiano quanto per le runner che si schiereranno sulla linea di partenza al Prater di Vienna. Junior, la sportiva compatta premium, accompagnerà le runner come pace car per tutta la durata dell’evento per garantire la loro sicurezza.”