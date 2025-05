Jeep Wagoneer: si ferma ancora la produzione del SUV

Stellantis ha fermato nuovamente la produzione presso lo stabilimento Warren Truck Assembly Plant (WTAP) di Warren, Michigan, a partire da lunedì 19 maggio 2025. Il sito, responsabile dell’assemblaggio dei modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer (WS), resterà inattivo per l’intera settimana e le attività riprenderanno martedì 26 maggio, dopo il Memorial Day.

La sospensione arriva a breve distanza da una precedente interruzione avvenuta ad aprile, anch’essa legata alla persistente indisponibilità del motore HURRICANE I6 biturbo da 3,0 litri, utilizzato su entrambi i SUV. Nonostante una temporanea ripresa della produzione nei primi giorni di maggio, i problemi nella catena di fornitura hanno costretto il gruppo automobilistico a bloccare nuovamente le operazioni.

Warren Truck opera già su un solo turno, segno del calo della domanda per la gamma di SUV di grandi dimensioni. I lavoratori hanno notato orari di lavoro ridotti già da tempo, anche prima di questa ultima chiusura dovuta alla fornitura di ricambi. Questo evidenzia ulteriormente le sfide che la gamma premium Jeep di Stellantis deve affrontare in un mercato competitivo come quello dei SUV full-size.

A peggiorare la situazione, circa 1.300 lavoratori sono ancora in cassa integrazione a tempo indeterminato a seguito della cessazione della produzione del Ram 1500 Classic alla fine dello scorso anno. La United Auto Workers (UAW) ha fatto pressioni affinché Stellantis riporti la produzione del Ram 1500 a Warren per colmare il divario e stabilizzare l’occupazione nello stabilimento.

Lo stabilimento di assemblaggio di camion di Warren non è estraneo ai cambiamenti. In funzione dal 1938, lo stabilimento ha prodotto milioni di camion nel corso dei decenni, dai Dodge Dakota e Mitsubishi Raider alle generazioni del pluripremiato Ram 1500. A seguito dell’investimento di 1 miliardo di dollari da parte di FCA nel 2017 (poi aumentato a 1,5 miliardi di dollari nel 2019), lo stabilimento è stato riorganizzato per produrre i nuovissimi Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, con versioni elettrificate in arrivo.

A settembre 2024, Stellantis ha annunciato un investimento di 97,6 milioni di dollari destinato a sostenere la futura produzione della versione elettrificata della Jeep Wagoneer presso lo stabilimento di Warren. Tuttavia, la pausa produttiva attualmente in corso mette in luce le sfide che il gruppo si trova ad affrontare nel bilanciare le difficoltà legate alla catena di approvvigionamento, le dinamiche della domanda e la transizione verso l’elettrificazione. In questo contesto complesso, l’attenzione resta focalizzata sulla capacità dell’azienda di garantire continuità produttiva e tutelare la propria forza lavoro nel Michigan.