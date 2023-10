Stellantis non abbandonerà l’ex quartier generale di Auburn Hills

Stellantis afferma che non abbandonerà l’ex quartier generale globale della Chrysler Corp. ad Auburn Hills, che è uno degli edifici più grandi al mondo per superficie e il cui tetto in vetro Pentastar può essere visto dall’Interstate 75. Ma potrebbe darle la flessibilità di vendere parte della proprietà o affittarla ora che molti dei lavoratori che lavorano nella struttura lavorano per lo più da casa, lasciando gli uffici e i parcheggi vuoti per la maggior parte del tempo. Stellantis si unirebbe a un gruppo cospicuo di aziende, tra cui la società di personale di Troy Kelly Services Inc., la Motorola Solutions Inc. di Chicago e la Sherwin-Williams Co. di Cleveland, che stanno vendendo le loro sedi centrali e affittando spazi. Fornisce loro una fonte di liquidità con i dipendenti che lavorano da remoto del tutto o parzialmente. Nel passaggio del gruppo automobilistico ai veicoli elettrici, un capitale aggiuntivo potrebbe contribuire a sostenere i 35,5 miliardi di dollari che la casa automobilistica si è impegnata a investire in elettrificazione e software entro il 2025.

Stellantis non abbandonerà Auburn Hills ma potrebbe vendere o affittare alcune parti dell’edificio

Stellantis ha annunciato la scorsa settimana che costruirà un secondo impianto di batterie da 3,2 miliardi di dollari a Kokomo, Indiana, con Samsung SDI . Attualmente non vende veicoli completamente elettrici negli Stati Uniti, ma afferma che avrà 25 modelli entro il 2030. Il furgone commerciale Ram ProMaster elettrico a batteria viene lanciato in Messico per Amazon.com Inc. prima della fine dell’anno, mentre il Ram elettrico 1500 REV , la muscle car Dodge Charger, il SUV Jeep Recon e il SUV Wagoneer “S” entreranno tutti in produzione l’anno prossimo.

La possibilità di una svendita, tuttavia, lascia in ansia alcuni lavoratori del sito. Sebbene il complesso ospiti per lo più impiegati non organizzati dalla UAW, oltre agli uffici ci sono laboratori, strutture di ingegneria e studi di progettazione. I dipendenti rappresentati dalla UAW nei settori dei mestieri specializzati, dell’ingegneria, della manutenzione e altro ancora, richiedono all’azienda di contrattare per la possibilità di vendere il sito.



La casa automobilistica nel 2021 ha ufficialmente istituito la sua “nuova era di agilità” in risposta al cambiamento delle condizioni sul posto di lavoro dovuto alla pandemia di COVID-19. Si stima che i dipendenti che potrebbero trascorrere il 70% del loro tempo lavorando in remoto e il 30% del loro tempo in ufficio come parte di una valutazione “per consentire ai nostri team di essere più innovativi, creativi ed efficienti”, secondo un precedente sondaggio. Tale valutazione comprendeva eventuali aggiustamenti al suo portafoglio immobiliare.

Il complesso di Stellantis ha una superficie di circa 5,4 milioni di piedi quadrati. Il suo centro tecnico fu inaugurato nel 1991 e Chrysler Corp. annunciò che il sito sarebbe diventato il loro quartier generale nel 1992. Prima di allora, la sua casa era stata Highland Park, un quartiere di Detroit che ormai era in declino economico.