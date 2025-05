Nuova Lancia 037: ecco come sarebbe in versione moderna

Nuova Lancia 037 concept è il nome dato dal designer automobilistico e creatore digitale Mirko del Prete, conosciuto anche come MDP Automotive, alla sua ultima creazione pubblicata solo qualche ora fa sul suo profilo di Instagram. Si tratta di un render che reinterpreta in chiave moderna il famoso modello di Lancia degli anni ’80. La vettura fu lanciata nel 1982 e costruita nello stabilimento Lancia di Borgo San Paolo a Torino.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Lancia 037 nel concept render di MDP Automotive

La versione stradale non ebbe un grande successo di vendite, essendo richiesti solo 200 esemplari per l’omologazione nel gruppo B. Montava un motore quattro cilindri in linea da 1995 cm³, con 16 valvole e sovralimentazione tramite compressore volumetrico Volumex. Questo propulsore erogava di serie 205 CV, permettendo alla 037 di superare i 220 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi. A differenza della “Montecarlo”, il motore era montato longitudinalmente anziché trasversalmente, una configurazione anche utilizzata sulla Lancia LC1 da endurance, sebbene con cilindrata e sovralimentazione differenti.

L’erede di questo mitico modello immaginata da MDP Automotive è un’auto molto sportiva dallo stile moderno e accattivante che di certo farebbe felici moltissimi dei fan della casa automobilistica piemontese che vedrebbero di buon grado la presenza nella gamma di Lancia anche di un modello più sportivo oltre a berline e crossover. Mirko del Prete immagina la nuova Lancia 037 come un’auto moderna e dallo stile accattivante con motore termico a benzina e cambio manuale. Insomma una degna erede del mitico modello pensato per il mondo dei rally.

Al momento le possibilità di un arrivo di una nuova Lancia 037 o di qualcosa di simile non sembrano essere molte. Lancia infatti ha le idee ben chiare su cosa fare per rilanciarsi nel segmento premium del mercato auto in Europa. Dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon l’anno prossimo sarà il turno della nuova Lancia Gamma seguita poi nel 2029 dalla nuova Lancia Delta. Se dovesse esserci un quarto modello dopo i tre confermati ufficialmente, piuttosto che un’auto sportiva è assai probabile si possa trattare di un SUV compatto.