Nuova Lancia Delta potrebbe essere prodotta in Germania: rabbrividiamo

Nuova Lancia Delta sarà la terza e per il momento ultima novità prevista per la gamma della casa automobilistica piemontese dopo la nuova Lancia Ypsilon che ha debuttato nel 2024 e la nuova Lancia Gamma che invece dovrebbe fare la sua comparsa agli inizi del 2026. Questa vettura è probabilmente la più attesa delle tre grazie al suo nobile passato. Era da anni che i fan del brand sperano nel suo ritorno e finalmente sono stati accontentati.

Nuova Lancia Delta sarà tedesca? In Germania gira questa voce

Il CEO Luca Napolitano parlando della nuova Lancia Delta ha detto che sarà fedele a se stessa con un design geometrico, sportivo e muscolare. A differenza della nuova Lancia Ypsilon che viene prodotta in Spagna e della nuova Lancia Gamma che invece sappiamo sarà prodotta a Melfi in Italia, al momento non è ancora chiaro in quale paese e in quale stabilimento verrà prodotta la futura Delta.

Negli ultimi giorni però una voce proveniente dalla Germania sta facendo rabbrividire tutti i fan di Lancia. Si dice infatti che la nuova Lancia Delta possa essere prodotta a partire dal 2029 presso lo stabilimento di Russelsheim in Germania e dovrebbe utilizzare la piattaforma STLA Medium anche se gira voce che alla fine Stellantis possa optare anche per la STLA Small che può essere utilizzata anche per auto con lunghezze fino ai 4,4 metri. Sempre secondo queste voci invece in Italia sarebbe prodotto un SUV di Opel di segmento C. Quindi insomma ci sarebbe una sorta di scambio Germania – Italia di cui però ci sfugge il senso. Chiaramente si tratta al momento di semplici voci e come tali vanno prese, anche se di solito i tedeschi anche per le indiscrezioni sono abbastanza precisi e non parlando tanto per.

Nuova Lancia Delta che qui vi mostriamo in alcuni recenti render è considerata un modello chiave per il rilancio di Lancia che attualmente sta faticando ad imporsi in Europa anche se in Italia i numeri della nuova Ypsilon inizino ad essere più incoraggianti anche se ovviamente siamo lontani da quelli del vecchio modello che però costava molto meno. In molti gradirebbero che la futura Delta venisse prodotta in Italia per essere un modello made in Italy al 100 per cento. I fan più puristi non prenderebbero bene la notizia che l’auto venga fabbricata in Germania oppure in Francia come si vocifera da un po’.