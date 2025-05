Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025: ecco come è composta la giuria

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 è ormai dietro l’angolo. Solo poche ore ci separano dal prestigioso appuntamento, che ogni anno richiama sul lago di Como i migliori collezionisti del mondo, con auto storiche e concept car da mille e una notte. Nelle ultime settimane i preparativi sono andati avanti a ritmo serrato, per garantire la solita eccellenza.

Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 23 al 25 maggio. I cultori dell’arte a quattro ruote le conoscono benissimo. Alcuni di loro non perderanno il rendez-vous nell’affascinante struttura ricettiva di Cernobbio, anche a costo di affrontare lunghissime trasferte. Oggi, oltre a parlarvi delle varie classi del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025, vi vogliamo presentare le persone che, davanti e dietro le quinte, rendono unico questo appuntamento.

Il Comitato di Selezione

Foto BMW Group

Partiamo col Comitato di Selezione, che ha preparato la kermesse lariana, selezionando le vetture destinate a sfilare sul red carpet, fra le moltissime proposte dai collezionisti. Un lavoro difficile, perché ogni anno le candidature sono del più alto livello. I seguenti nomi hanno contribuito alla “cernita”, con la loro esperienza:

Helmut Käs

Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este e Responsabile di BMW Group Classic (Presidente)

Davide Bertilaccio

CEO Villa d’Este Hotels (Presidente)

Simon Kidston

(Presentatore)

Emmanuel Bacquet

Max Girardo

Christian Kramer

(Specialisti e addetti ai lavori)

La Giuria del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Foto BMW Group

Fra poche ore la palla passerà alla giuria, chiamata a scegliere la Best of Show del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 e le regine delle diverse classi in cui maturerà il confronto. Il compito dei membri di questa commissione è davvero impervio, dovendo decidere a chi assegnare i riconoscimenti, dopo un’analisi attenta e molto professionale delle meravigliose auto storiche e concept car in gara. Un processo non certo facile, per l’eccellenza delle proposte messe in mostra nella suggestiva cornice ambientale, con il lago di Como sullo sfondo. Quest’anno, la giuria è composta dai seguenti esperti:

Lorenzo Ramaciotti

(Presidente della giuria dal 2004)

Massimo Delbo

Ken Gross

Julius Kruta

Laura Kukuk von Glahn

Nigel Matthews

Madan Mohan

Gabriele von Oppenheim

Adolfo Orsi

Stefano Pasini

Paul Russell

Jay Ward

Ed Welburn

(specialisti ed addetti ai lavori)

I vari raggruppamenti

Foto BMW Group

Queste le otto classi previste, che daranno vita all’assegnazione di specifici premi: