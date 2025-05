Dodge Charger Daytona Sedan 2026: svelata l’unica muscle car a quattro porte al mondo

Dodge amplia la sua famiglia di muscle car con la nuovissima Dodge Charger Daytona sedan 2026 completamente elettrica. L’unica muscle car elettrica a quattro porte al mondo farà il suo debutto ufficiale oggi, 21 maggio 2025, al Midwest Automotive Media Association (MAMA) Spring Rally a Elkhart Lake, nel Wisconsin. La Dodge Charger Daytona Scat Pack, ancora oggi la muscle car più veloce e potente al mondo, sarà disponibile sia in versione berlina a quattro porte che coupé a due porte per il modello 2026, con praticamente tutti i contenuti identici per entrambi i modelli.

La Dodge Charger Daytona Sedan a quattro porte si unisce alla coupé Charger Daytona a due porte nella gamma

“La bellezza sta nella semplicità”, ha dichiarato Matt McAlear, CEO di Dodge. “È una vera testimonianza del lavoro dei team di design e ingegneria Dodge il fatto che, a parte le due porte aggiuntive, la Dodge Charger Daytona sedan incarni lo stesso look e le stesse sensazioni della coupé, con gli stessi esterni widebody, gli interni incentrati sul guidatore, le prestazioni da muscle car e la trazione integrale di serie, il tutto combinato con la praticità di una quattro porte. La gamma Charger 2026 punta a dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere la muscle car più adatta al loro stile di vita, con ancora più opzioni in arrivo nel corso dell’anno, con i modelli Charger SIXPACK a benzina in arrivo.”

Le Dodge Charger Daytona sedan a quattro porte e la due porte condividono una linea del tetto, un portellone posteriore e una fascia anteriore e posteriore comuni, creando un aspetto audace, elegante e in stile coupé per entrambi gli allestimenti. Le quattro porte sono state integrate completamente nel design generale della Charger per consentire all’iconica fiancata della Charger di accentuare ulteriormente la presenza audace e potente della nuova Charger, che ha la carrozzeria più larga di qualsiasi altra auto del settore.

Come la coupé, gli spaziosi interni “a scomparsa” della Dodge Charger a quattro porte vantano il miglior volume di carico posteriore e il miglior volume per i passeggeri della categoria. La Charger vanta un abitacolo pluripremiato, orientato al guidatore, ma offre anche un eccellente spazio per la testa nella seconda fila e un portellone posteriore con un’enorme capacità di carico: la superficie di carico posteriore massima è di 38,5 piedi cubi, il 133% in più rispetto alla Charger precedente.

Dodge introduce anche le nuove doppie strisce Fratzog e il cofano verniciato nero lucido disponibili per i modelli Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026 a due e quattro porte. Le nuove doppie strisce Fratzog nero opaco includono finiture rosse e un esclusivo motivo ripetuto del logo Fratzog che riempie l’interno di ogni striscia. Il nuovo cofano nero lucido è verniciato a mano e mascherato per esaltare le linee centrali, con l’applicazione della vernice che si estende sotto l’ala R, creando un accattivante contrasto bicolore con il colore esterno della Charger.

Inoltre, ogni Dodge Charger Daytona 2026, sia a quattro che a due porte, includerà anche una giornata di lezioni di guida sportiva presso la Radford Racing School, la scuola di guida ad alte prestazioni ufficiale di Dodge//SRT. I modelli Dodge Charger Daytona Scat Pack 2026 a quattro e due porte sono aperti agli ordini e arriveranno presso i concessionari nella seconda metà del 2025. I modelli Dodge Charger con motore SIXPACK saranno lanciati nella seconda metà del 2025.