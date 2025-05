Ferrari: ecco come cambiano i suoi showroom

C’è un nuovo approccio allo showroom secondo Ferrari, ora ragionato come fosse una piazza necessaria per incontrare da vicino il marchio più iconico nel panorama dell’auto a livello globale. Una nuova configurazione che parte dal concessionario Ferrari romano di via Pinciana 65, ovvero presso lo spazio di Samocar da sempre legato al Costruttore del Cavallino Rampante.

All’inaugurazione del rinnovato showroom di via Pinciana hanno preso parte, ieri, Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari, e Giovanni Malagò, nella veste di dealer principal di Samocar. Si apre così una nuova era per la corporate identity del marchio, progettata per porre al top l’esperienza della community di appassionati del marchio e dei clienti; ora con un approccio maggiormente in linea con il DNA e i valori del costruttore stesso. La creazione di spazi fisici adatti ad incarnare la dedizione di Ferrari all’eccellenza ha avuto un’importanza centrale per il raggiungimento di tale obbiettivo.

Cambia l’intero paradigma al centro della concezione di showroom secondo Ferrari

D’altronde per Ferrari i suoi showroom sono un vero e proprio punto di incontro totale per la propria community; al loro interno si vive la passione per la Ferrari, per le prestazioni, la tecnologia e l’elevata artigianalità. A Roma è quindi cambiata l’idea stessa di concessionaria Ferrari, partendo da un cambiamento del paradigma stesso che caratterizza l’autosalone che abbandona le sue caratterizzazioni tradizionali. Si trasforma ora in un luogo di incontro per vecchi e nuovi clienti, con meno auto visibili in loco in virtù di un approccio vicino a quello di una casa elegante o di una piacevole piazza dove la passione per il marchio viene posta al centro di tutto.

Il concetto stesso di piazza è ragionato da uno spazio circolare, ispirato a una piazza italiana, con anche un bar per favorire la convivialità di clienti e appassionati. La nuova corporate identity del marchio vuole trasmettere quindi i valori principali del marchio in uno showroom che incarna l’essenza stessa di Ferrari puntando sulle relazioni. La tecnologia arricchisce l’intera esperienza, pur mantenendo centrale il valore del rapporto umano. Sono serviti otto mesi di lavoro per gli interventi mirati a rivedere l’immagine di Ferrari passando per lo showroom Samocar di via Pinciana, a Roma, ma l’italianità è rimasta al centro a cominciare dall’arco posto all’ingresso che ricorda i portici tipici dell’architettura nostrana. Anche la già citata piazza si rifà alle piazze dei borghi e delle città italiane, oltre che fulcro stesso dell’interazione sociale.