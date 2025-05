Supercar Fest 2025: passione automobilistica e Ferrari al top | Video

Lo scorso weekend si è svolto l’evento “Supercar Fest the Runway 2025″. A fare da sfondo a questo rendez-vous motoristico ci ha pensato ancora una volta l’aerodromo di Sywell, piccolo villaggio della contea del Northamptonshire, Regno Unito. L’Italia è stata ben rappresentata, con diverse auto Ferrari sul campo d’azione. Su tutte, una splendida Daytona SP3, che ha dominato la scena in termini di fascino e di emozioni.

Numerose le auto sportive da oltre un milione di euro presenti all’appello, con marchi più o meno blasonati sul cofano. Una vera goduria per il pubblico, nelle due giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio. Il “Supercar Fest the Runway” è giunto quest’anno alla quinta edizione. Si tratta di un vero e proprio show, con stand, rivenditori, ospiti famosi, giri in auto per i passeggeri, musica dal vivo e food truck. Protagoniste principali sono state le vetture sportive da mille e una notte portate sul sedime aeroportuale.

La regina, in termini di interesse, è stata la già citata Ferrari Daytona SP3, che ha catalizzato gli sguardi più di tutte le altre, regalando anche le migliori note sonore del fine settimana inglese. Alcuni dei momenti più significativi della manifestazione sono stati immortalati nel video pubblicato in rete da CarRev, che potrete ammirare in coda al post.

Il “Supercar Fest the RunWay 2025”, in linea con la tradizione, ha celebrato in pompa magna la velocità, lo stile e l’eccellenza delle auto più prestazionali. Incredibile il parterre, per un weekend indimenticabile, in un contesto sicuro e senza forme di snobismo, tristemente modaiole in altri lidi geografici. Qui si è respirata una passione pura e senza barriere, nel segno della condivisione e della semplicità. Uno spettacolo fatto di vibrazioni genuine, non viziate da contaminazioni nocive. Il tutto senza mettere a rischio la vita altrui, come accade in certi esuberanti raduni stradali, dove la follia prende il sopravvento sulla ragione. In Italia ne sappiamo qualcosa.

Nel video possiamo gustare dei lanci mozzafiato, ma anche le incantevoli alchimie di alcune vetture presenti e le sonorità meccaniche di diversi modelli della line-up, firmati Bugatti, Koenigsegg, Pagani, Ferrari, McLaren, Lamborghini e da diversi altri marchi. Regina di cuori è stata la Ferrari Daytona SP3, una supercar straordinaria, che si offre allo sguardo con linee incantevoli. I suoi volumi plastici e scultorei evocano le alchimie espressive della mitica 330 P4, ma in modo completamente diverso. Lo specchio di coda si lega anche alla 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina.

Terzo atto della Serie Icona, questa limited edition è un sogno della miglior specie, tradotto in materia dai maghi di Maranello. Se le forme sono catalizzanti, non meno forte è il potere attrattivo del motore, capolavoro assoluto della scuola endotermica. Stiamo parlando di un V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, con 840 cavalli al servizio del piacere. Il suo allungo, la sua elasticità e le sue melodie meccaniche sono qualcosa di unico e inebriante. Non esiste nulla di paragonabile.

Le prestazioni, ovviamente, sono al vertice, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La velocità massima supera la soglia dei 340 km/h. Per quanto strepitosi, questi numeri non riescono a comunicare efficacemente le emozioni regalate a bordo dalla Ferrari Daytona SP3, che è un vulcano da cui sgorgano infinite dosi di piacere.

Fonte | Supercar Fest