Ferrari 499P Modificata in scala 1:8 e personalizzata su misura

Un esemplare della Ferrari 499P Modificata è stato riprodotto in scala 1:8, imitandone le specifiche in modo certosino. Ne deriva un prodotto unico, perfettamente aderente alla fisionomia dell’auto vera. Il merito è degli specialisti di Amalgam Collection, che hanno configurato il modello in base alle richieste del committente, desideroso di portare a casa una versione piccola della sua hypercar, replicata in modo maniacale in ogni dettaglio. L’impresa è stata resa possibile dal programma Tailor-Made Bespoke dell’atelier inglese, cui si deve la finezza del lavoro.

A volere l’opera è stato un cliente del Texas, fortunato possessore di una Ferrari 499P Modificata. Ora, nel suo garage, oltre allo splendido prototipo della casa di Maranello c’è la sua interpretazione in scala 1:8, che ne riproduce in modo incredibile l’aspetto esteriore. Del modello ci eravamo già occupati in fase di costruzione, ma ora torniamo sull’argomento, perché il risultato è davvero eccezionale. Forse addirittura superiore alle già altissime aspettative.

I toni cromatici sono quelli dell’esemplare in scala reale. Sulla base in Nero Stellato brillano le strisce da corsa in Giallo. La livrea è completata dai tondi gialli, al cui interno campeggia il numero 44. Lo stesso in uso sull’auto vera. Anche il trattamento dell’abitacolo si lega ad essa. In foto, senza riferimenti dimensionali, sembra di essere al cospetto del modello nato negli stabilimenti del “cavallino rampante”, per la gioia di una ristretta cerchia di owner Ferrari, ben dotati sul piano economico e legati alla casa di Maranello da una lunga e provata fede. Non abbiamo indicazioni sul costo dell’opera in scala, ma visto il prezzo base, degno di una buona utilitaria, qui si dovrebbe essere molto oltre.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Ricordiamo che il servizio Tailor-Made Bespoke di Amalgam Collection permette di richiedere una replica personalizzata in scala 1:8 delle auto precedentemente modellate dal celebre atelier d’oltremanica. Protagonista del lavoro di cui si stiamo occupando in questo articolo è la già citata Ferrari 499P Modificata, che deriva dall’omonima hypercar da corsa del “cavallino rampante”, vincitrice delle ultime due edizioni della mitica 24 Ore di Le Mans. Rispetto ad essa è ancora più performante, perché non sconta le restrizioni regolamentari previste dal regolamento endurance.

Questa vettura non può essere usata né su strada né in gara. Si tratta di un giocattolo destinato alla gioia di pochissimi fortunati, dalle finanze incredibilmente robuste, che possono divertirsi in pista, nell’ambito di un programma specifico di Ferrari, denominato Sport Prototipi Clienti. Questo consente loro di sperimentare l’ebbrezza delle performance da corsa, anche senza essere dei professionisti della guida, con l’assistenza ufficiale dei tecnici e dei meccanici della casa di Maranello. Un modo, insomma, per sentirsi dei piloti e vivere il loro stesso rapporto con lo staff, ma in un quadro diverso da quello agonistico.

Per loro, un mezzo straordinario, capace di sviluppare 870 cavalli di potenza massima. Tale cifra viene raggiunta quando si preme il tasto push to pass, simile a quello usato sulle monoposto di Formula 1 per effettuare le manovre di sorpasso. Attivando questo boost, per 7 secondi consecutivi, si aggiungono 163 cavalli ai 707 di partenza della Ferrari 499P Modificata, giungendo alla cifra cumulativa precedentemente esposta. Il prezzo del modello vero? Ben 5.1 milioni di dollari, più le tasse.