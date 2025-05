Nuova Peugeot 508: sarà così la futura ammiraglia del leone?

Nuova Peugeot 508 è un render appena pubblicato dal famoso creatore digitale e designer automobilistico Kelsonik su Instagram che ha immaginato come potrebbe apparire una futura generazione della celebre ammiraglia della casa automobilistica del leone. Come chiarito dallo stesso autore di questo render si tratta di una reinterpretazione in stile retrò.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Peugeot 508 sempre che il leone decida di riportarla sul mercato

Questo render della nuova Peugeot 508 arriva proprio nel giorno in cui dalla Francia arriva la triste notizia che la versione attuale della berlina di Peugeot sta per andare in pensione e difficilmente arriverà una sua erede. Lodata per le sue numerose qualità allo stesso modo dell’Alfa Romeo Giulia, la Peugeot 508 non è tuttavia riuscita a ottenere il successo sperato negli ultimi anni. La 508 è stata vittima soprattutto della concorrenza del duo Peugeot 3008 e 5008, che ha guadagnato in particolare varianti elettriche, mentre la 508 è rimasta termica o, negli ultimi tempi, esclusivamente ibrida ricaricabile. In Francia dunque dal 16 maggio non è più possibile ordinare il modello e questo probabilmente segna la sua fine.

Pesa anche il fatto che ormai le berline tradizionali sono sempre più in crisi con vendite ridotte al lumicino dato che ormai i clienti di tutto il mondo preferiscono optare per SUV e crossover e dunque per le berline di grandi dimensioni non sembra esserci più molto spazio. Basti vedere quello che accadrà con la nuova Giulia che infatti per sovpravvivere cambierà radicalmente stile. Ovviamente una nuova Peugeot 508 come quella mostrata in questo render è sicuramente un’ipotesi molto interessante e suggestiva ma temiamo che purtroppo auto di questo tipo siano ormai destinate a rimanere solo sulla carta.