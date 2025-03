Nuova Peugeot 5008 porta lo spazio interno in una nuova dimensione

Progettata per offrire le massime prestazioni nell’uso quotidiano, la Nuova Peugeot 5008 si spinge oltre in termini di dinamismo, comfort e raffinatezza, offrendo anche uno spazio interno senza pari nella sua categoria. Gli interni si distinguono per il design accogliente e la spettacolarità delle tecnologie avanzate, come dimostra lo spettacolare Peugeot i-Cockpit panoramico, che offre un’esperienza di guida unica e immersiva.

Gli interni della nuova Peugeot 5008 si distinguono per il design accogliente e la spettacolarità delle tecnologie avanzate

Una volta a bordo, si nota l’eccezionale abitabilità della Nuova Peugeot 5008, anche nella configurazione a 7 posti. Il passo lungo di questo modello offre ampio spazio per le gambe nella seconda fila, mentre la terza fila, lungi dall’essere un’aggiunta urgente, offre un comfort e una spaziosità di riferimento nel segmento C-SUV. I sedili sono spessi e morbidi, hanno poggiatesta individuali e sono progettati per adattarsi a un adulto. Grazie al sistema Easy Access e all’ampia apertura delle porte posteriori, l’accesso è rapido e semplice.

Nella fila 2, i sedili si reclinano in modo indipendente in cinque posizioni diverse. La sua struttura, che unisce una panca scorrevole 40/60 con schienali 40/20/40, offre la combinazione perfetta tra modularità e comfort, il tutto con rivestimenti e finiture di alta qualità.Il fiore all’occhiello dell’architettura interna della Nuova Peugeot 5008 è il suo spazioso bagagliaio, che offre la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza. Nella configurazione a 5 posti, offre 748 litri VDA, che possono essere espansi a 1.815 litri se vengono utilizzati solo i 2 sedili anteriori e si sfrutta il pavimento completamente piatto lungo 2 metri, che si libera abbattendo i sedili delle file 2 e 3. Anche se vengono utilizzati tutti e 7 i posti, questo SUV ha 259 litri di spazio nel bagagliaio con una lunghezza di 42 centimetri, dimensioni eccezionali nel segmento.

Ma la Nuova Peugeot 5008 non si ferma qui. Il pianale del bagagliaio sotto la fila 3 può essere aperto e riposto verticalmente, liberando ampio spazio aggiuntivo per valigie o bagagli. Sotto i sedili della terza fila si trova un vano portaoggetti da 80 litri, mentre il coperchio del bagagliaio dietro la seconda fila offre ancora più spazio.

In termini di propulsione, la Nuova Peugeot 5008 segna una pietra miliare nella storia dei SUV: arriva sul mercato con una gamma completamente elettrificata. Sono disponibili varianti 100% elettriche da 210 CV, 230 CV a lunga autonomia e 320 CV con trazione integrale (in arrivo prossimamente). Oltre a queste, è disponibile anche una versione ibrida da 145 CV con batteria da 48 V e motore con tecnologia ibrida plug-in da 195 CV.

Questa ampia offerta elettrificata è il risultato dell’innovativa piattaforma STLA Medium sviluppata da Stellantis con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni della mobilità elettrica. Grazie ai progressi tecnici e tecnologici e all’utilizzo di materiali più leggeri, l’autonomia della Nuova Peugeot E-5008 compie un grande passo avanti nel segmento dei SUV, senza compromettere le prestazioni o i maggiori consumi energetici. Tutt’altro.

La nuova gamma di Peugeot E-5008 comprende versioni “Long Range” da 230 CV e un’autonomia di 668 km WLTP, nella versione E-5008. Oltre a questa versione a lungo raggio, il suo catalogo comprende opzioni elettriche da 210 CV e, presto, da 320 CV con trazione integrale.

A bordo della Nuova Peugeot 5008, la tecnologia Hybrid offre una potenza di 145 CV. Grazie alla ricarica automatica della batteria in fase di decelerazione, è possibile guidare a zero emissioni per oltre il 50% dei tragitti urbani. Nella categoria dei propulsori ibridi plug-in, la Nuova Peugeot 5008 presenta un nuovo propulsore che privilegia sia l’autonomia elettrica che quella termica. La sua batteria da 21 kW permette di dimenticare i motori a benzina nei tragitti urbani: offre un’autonomia “a zero emissioni” di 82 km WLTP in ciclo misto, che può arrivare fino a 96 km in percorsi completamente urbani.