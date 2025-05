Abarth 695 Club Italia: ecco la serie speciale realizzata in soli otto esemplari

Stellantis Heritage e Club Italia hanno collaborato per lanciare l’Abarth 695 Club Italia, una serie limitata di otto modelli dedicati esclusivamente ai membri di questa prestigiosa associazione. Questa iniziativa celebra l’heritage delle automobili italiane, focalizzandosi su stile, tecnologia, design, artigianalità e tradizione sportiva. Questi principi sono al centro della missione di Heritage, il cui impegno nel preservare e promuovere il ricco patrimonio dei marchi automobilistici italiani si manifesta attraverso la sua collezione esclusiva esposta all’Heritage Hub di Torino, la partecipazione a eventi internazionali e la fornitura di servizi unici e raffinati.

Nasce l’Abarth 695 Club Italia: la serie speciale di otto modelli realizzata esclusivamente per i soci del prestigioso club fondato nel 1985

Tra le sue offerte figurano Certificati di Origine e Autenticità, restauri completi e la creazione di modelli su misura attraverso il programma “Reloaded by Creators“, che ripristina la bellezza originale di veicoli classici Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth e crea auto da collezione uniche o in piccola serie.

Anche le otto esclusive Abarth 695 Club Italia fanno parte del programma “Reloaded by Creators” di Stellantis Heritage, ma con una differenza fondamentale: sono il risultato della trasformazione di vetture nuove, seppur fuori produzione, che sono diventate pezzi unici da collezione grazie agli esperti delle Officine Classiche. Inoltre, Alessandro Ravera, Responsabile Veicoli Speciali di Stellantis Heritage, ha dichiarato di aver avuto una profonda sintonia con il Club Italia durante lo sviluppo della nuova edizione speciale. Insieme, hanno creato una vettura che rifletteva immediatamente lo stile distintivo del Club, inclusa una livrea ispirata agli schizzi del presidente del Club Italia, Stefano Macaluso.

Roberto Giolito, Responsabile di Stellantis Heritage per i marchi italiani del Gruppo, afferma: ” Quando passione, cultura e competenza si uniscono, possiamo creare modelli capaci di resistere alla prova del tempo. L’Abarth 695 Club Italia è un omaggio alla cultura automobilistica italiana e permette di entrare in contatto con questa emozionante tradizione. È stato davvero incredibile vedere come la nostra collaborazione con il Club Italia abbia dato vita a questa Abarth unica nel suo genere. Sono fiducioso che Stellantis Heritage continuerà a sviluppare iniziative esclusive come questa, producendo veicoli unici o in edizione limitata che preservino l’eredità e l’identità dei nostri marchi, mantenendo sempre viva l’eccellenza e la passione della tradizione automobilistica italiana”.

La serie speciale Club Italia si distingue per la sua inedita livrea bicolore. La parte superiore blu è separata da quella inferiore verde da una sottile linea rossa: un raffinato abbinamento cromatico che richiama i colori Club Italia. Il look elegante e inconfondibile è completato da cerchi in lega da 17″ color bronzo, calotte degli specchietti retrovisori in tinta e badge Club Italia. Capolavoro di personalizzazione, gli interni presentano sedili sportivi a guscio rivestiti in una speciale pelle color tabacco e un volante in pelle e Alcantara con inserti in carbonio e tacca centrale superiore personalizzabile. Inoltre, a ulteriore dimostrazione dell’esclusività offerta da Abarth Classiche, il logo Club Italia è presente sia sul tasto Sport della plancia che cucito sui sedili.

Le Abarth 695 Club Italia rappresentano l’ultima evoluzione della 695 con motore termico, mantenendone intatte le specifiche tecniche e le qualità dinamiche. Dotate di prestazioni grintose, accelerano da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e raggiungono una velocità massima di 225 km/h. Il carattere sportivo è ulteriormente enfatizzato dall’impianto di scarico Record Monza, dalle sospensioni Koni FSD e dai freni Brembo con pinze rosse e dischi flottanti. Ogni esemplare sarà accompagnato da un Certificato di Autenticità Abarth Classiche, completo di etichetta metallica, libretto ufficiale e due targhette identificative – una nell’abitacolo e una nel vano motore – con inciso il nome del proprietario e il numero progressivo dell’edizione limitata.

Fondato nel 1985, il Club Italia ha sviluppato nel corso degli anni un linguaggio estetico distintivo per il suo marchio, optando per l’uso equilibrato dei colori blu, verde e rosso che rendono tutti i prodotti del club immediatamente riconoscibili. Inoltre, nei primi anni Novanta, la prestigiosa associazione ha collaborato con i principali marchi italiani per produrre una serie speciale di auto, moto, biciclette e orologi riservata esclusivamente ai suoi soci.

Tra i modelli più famosi figurano la leggendaria Lancia Delta Integrale Club Italia del 1992, la Fiat Barchetta Club Italia del 1996 e le più recenti Alfa Romeo 4C Club Italia e Maserati MC20 Club Italia. Tutti questi progetti sono stati un omaggio alla meccanica automobilistica, allo stile italiano e al desiderio di creare pezzi unici destinati a entrare a far parte dell’immaginario collettivo. Oggi, grazie alla collaborazione con Stellantis Heritage, l’Abarth 695 Club Italia è un’ulteriore creazione pensata per portare i valori della bellezza e dell’artigianalità italiana sulle strade di tutto il mondo.