Heritage Hub protagonista del Salone Auto Moto Torino 2025

Dal 4 al 6 aprile, il quartiere fieristico Lingotto Fiere di Torino ospiterà la seconda edizione dell’AMTS (Auto Moto Turin Show) 2025, l’evento che porta i visitatori in un emozionante viaggio attraverso il passato, il presente e il futuro della mobilità. Dalle auto d’epoca alle innovazioni futuristiche, dalle supercar ai modelli elaborati, questa è un’opportunità unica nel suo genere per tutti i tipi di appassionati di auto e moto. Inoltre, i visitatori potranno mettere alla prova le proprie abilità nei test drive, provare l’emozione del drifting e assistere a spettacoli mozzafiato nelle aree esterne. Stellantis Heritage, il dipartimento dedicato alla conservazione e alla promozione dell’inestimabile patrimonio dei marchi automobilistici italiani del Gruppo, è lieto di presentare all’evento quattro veicoli iconici che appartengono alla sua prestigiosa collezione esposta presso l’Heritage Hub, lo spazio polifunzionale situato all’interno dello storico stabilimento Mirafiori di Torino.

Stellantis Heritage sarà presente con la presentazione di quattro veicoli iconici solitamente esposti all’Heritage Hub

Con oltre 12.000 visitatori nel 2024, l’Heritage Hub si è dimostrato un luogo speciale dove il passato incontra il futuro e dove tutti i tipi di appassionati di motori, dagli amanti delle auto d’epoca agli esperti del settore, ai turisti e alle famiglie con bambini, possono riunirsi per conoscere la storia di un settore e scoprire i veicoli rivoluzionari prodotti a Torino, una delle capitali automobilistiche del mondo. La Fiat 500 Coupé Zagato (2011), l’Abarth 124 Rally (2016), la Lancia Delta S4 Stradale (1985) e la “sperimentale” Alfa Romeo 182 (1982) sono i veicoli che faranno il breve tragitto dall’ex Officina 81 di via Plava al centro espositivo del Lingotto.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, ha dichiarato: ” L’Auto Moto Turin Show è un’occasione straordinaria per condividere con il pubblico la nostra missione di preservare e promuovere il patrimonio dei marchi italiani di Stellantis. I quattro modelli esposti mostrano il mix perfetto di ingegno, tecnologia e design, tre caratteristiche che hanno sempre contraddistinto il nostro veicolo. Con questa mostra e l’iniziativa speciale per i visitatori, vogliamo far conoscere l’universo Heritage a più appassionati e invitarli a scoprire l’Heritage Hub, un luogo speciale in cui la storia dell’automobile prende vita e ispira il futuro”.

In particolare, presso lo stand Stellantis Heritage dedicato all’Heritage Hub, i visitatori del Salone Auto Moto Torino avranno la possibilità di ammirare la Fiat 500 Coupé Zagato presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2011 con il suo iconico tetto a “doppia gobba”, una soluzione geniale che ha permesso di abbassare l’altezza della vettura mantenendo un ottimo comfort interno, segno distintivo delle carrozzerie realizzate nell’officina Zagato.

Ci sarà spazio anche per l’ Abarth 124 Rally , il prototipo svelato al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2016 insieme alla 124 Spider. Questo concentrato di pura tecnologia e prestazioni nasce dalla volontà della Squadra Corse Abarth di riportare il marchio dello Scorpione sui tracciati più impegnativi, a quarant’anni dall’ultima gara ufficiale al Rally di Montecarlo del 1976. Vero e proprio pezzo da collezione, la vettura esposta riprende esattamente da dove si era fermata la sua antenata, la Fiat 124 Abarth Rally, vincitrice del Campionato Europeo Rally nel 1972 e nel 1975.

Creata per partecipare alle gare del Campionato Mondiale Rally nel Gruppo B, anche la Lancia Delta S4 Stradale sarà sotto i riflettori. Lancia ha prodotto 200 esemplari della versione “stradale” tra il 1985 e il 1986 per soddisfare la soglia imposta dalla FIA per omologare la versione da corsa. Dotata di un motore centrale da 1759 cc, quattro cilindri, bialbero, doppia sovralimentazione (turbocompressore e compressore volumetrico) e trazione integrale, la S4 è una delle gemme più rare nella collezione storica dell’Heritage Hub.

Il legame di Lancia con i rally è pronto a tornare in auge grazie al ritorno del marchio torinese nel mondo delle corse con la Nuova Ypsilon Rally 4 HF, progettata appositamente per le competizioni. Messa a punto da Miki Biasion, leggenda del motorsport e vincitore del Campionato del Mondo 1988 e 1989 al volante della Lancia Delta HF Integrale, la Ypsilon Rally4 HF è spinta da un motore 1.2 Turbo da 212 CV. Non un semplice omaggio al glorioso e premiato passato di Lancia, ma un simbolo del ritorno del marchio alle corse che mira ad accrescere ulteriormente la sua leggendaria reputazione nel motorsport.

La casa automobilistica italiana riparte dalle fondamenta delle corse nel Rally 4, una categoria emblematica di pura passione, dove i giovani piloti hanno la possibilità di mettersi alla prova su un palcoscenico prestigioso. Inoltre, con il suo ritorno alle corse, Lancia ha annunciato la creazione del “Trofeo Lancia Rally” dedicato ai piloti della nuova Ypsilon Rally 4 HF. Si svolge in sei gare del Campionato Italiano Rally ed è suddiviso in tre categorie: Junior (Under 25), Master (25-35) ed Expert (Over 35).

Infine, lo stand Stellantis all’AMTS 2025 vedrà protagonista anche la monoscocca “sperimentale” di Formula 1 Alfa Romeo 182 che presenta alcune soluzioni uniche nel loro genere, tra cui un telaio in fibra di carbonio che è apparso ufficialmente per la prima volta nella stagione 1982, una caratteristica esclusiva presentata da Alfa Romeo e McLaren. Bruno Giacomelli, pilota ufficiale del team di Formula 1 Alfa Romeo-Autodelta dal 1979 al 1982, ha contribuito al suo sviluppo.

Uno degli appuntamenti più interessanti presso lo stand Heritage Hub avrà luogo il 5 aprile alle ore 15:00 con la presentazione della quarta edizione del Festival Car, il Concorso d’Eleganza che si tiene ogni anno a Revigliasco Torinese. L’appuntamento prevede la presentazione ufficiale del manifesto dell’evento, ideato da uno studente IED Torino in un contest il cui vincitore è stato selezionato in base alla coerenza del progetto con la filosofia dell’evento.

Incredibilmente, le sorprese non finiscono qui. Tutti coloro che accederanno all’Auto Moto Turin Show riceveranno uno speciale sconto del 20% sui biglietti Heritage Hub (valido dal 6 aprile al 5 maggio 2025 ).